Satser på verdens tøffeste rally

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor 19. november 2020

– Jeg har ingen venninner med interesse for motorsport, så vi ble bestevenner på kort tid, sier Christina Dobloug.

– Vi er enige om at det aldri er for sent å realisere sine drømmer. Selv om vi begge er foreldre på rundt 40 år behøver vi ikke leve et A4-liv, poengterer Lise Solie.

Det har de da heller aldri gjort, før de møttes i romjulen 2019, fant tonen og begynte å planlegge deltagelse i verdens tøffeste rally, Africa Eco Race.

Dette løpet er en erstatning for det originale Rally Dakar, som på grunn av sikkerhetssituasjonen ble flyttet til Sør-Amerika fra 2009, og de siste årene til Saudi-Arabia, med de begrensningene det medfører.

Oppvokst på verksted

ALLSIDIG: Når Lise Solie ikke selv kjører og trener, jobber hun som Performance Coach mot en rekke idretter, som tennis og ishockey. Foto: Privat

Lise Solie vokste opp med en far som bygget og reparerte fly, var flyinstruktør og kjøpte en Suzuki PV50 mopet til henne da hun var et år. Hun fikk riktignok ikke kjørt før hun rakk ned til bakken, men siden er det blitt mye motorsykkel, blant annet som aktiv motocross-utøver.

Foruten å lytte til en LP-plate med Formel 1-lyder, tilbragte Christina Dobloug mye tid i sin fars bilforretning på Hamar, som solgte BMW og Honda.

Erik Dobloug er for øvrig ikke ukjent i motorsportskretser etter å ha bygget opp og drevet Vålerbanen på Braskereidfoss sør for Elverum i 15 år, samt kjørt GT- og historisk racing i både inn- og utland.

På Vålebanen fikk Christina også trent og kjørt billøp i både Gokart, Corsa Cup, Neon Cup, Porsche Carrera Cup og Endurance Racing. Hun har også vært stuntsjåfør i TV-serien Exit og deltok i NM i baneracing i sommer for å få fartstrening.

– Det var imidlertid da jeg i min ungdom fulgte med på ekstremkonkurransen Camel Trophy med Land Rover-biler jeg ble inspirert til å tenke på Rally Dakar og siden Africa Eco Race, sier hun.

– For meg har dette vært en drøm helt siden jeg fikk være med og følge et rallylag til Dakar i 2010, er Solies forklaring.

Fikk invitasjon

Dobloug har jobbet i en årrekke med kunderelasjon, salg og ettermarked hos Land Rover-forhandlerne Insignia og Motorpool. Tilfeldigheter vil ha det til at Jaguar Land Rover kjøpte motorsport- og ombyggingsselskapet Bowler uken før juleselskapet, et selskap Solie kjente godt til.

– Jeg har en kompis som har kjørt for Bowler tidligere og det var han som tok kontakt med dem for meg. Da jeg fikk kontakt med Bowler inviterte de oss til England for et møte. Deretter kontaktet de Land Rover da de var interessert å bruke oss i markedsføring. Dette så vi på som en vinn-vinn situasjon for oss begge, sier Solie.

FARTSGLAD: I sommer deltok Christina Dobloug i NM for GT-biler for å få ekstra fartstrening. Foto: Privat

– Dette gjør at vi får testet og konkurrert i flere løp, selv om mye er usikkert under den pågående coronapandemien. Vi fikk likevel testet bilen i Wales i august før den andre smittebølgen satte en stopper for videre reising. Vi har samtidig ambisjoner om å kjøre et syvdagers rally i Marocco i mars 2021, legger Dobloug til.

Sjefen for motorsport hos Bowler, Charlie Davis, er like entusiastisk til satsingen, ikke minst nå som Bowler er blitt en del av Jaguar Land Rovers SVO-avdeling (Spesial Vehicles Operation).

– Elsker historien

– Vi finansierer og støtter både egne og andres biler og lag i mange typer rally, i tillegg til å bygge og selge biler til andre, som også kan kjøpe nødvendig støtte. Da vi ble presentert for prosjektet til Christina og Lise falt vi for opplegget, entusiasmen, profesjonaliteten og ambisjonene. Vi elsker historien, forteller han.

I praksis bety det at de stiller med en Land Rover Defender rallybil i flere løp gjennom 2021 for å lære, trene og erfare det som må til for å takle et løp over 12 dager og 6.000 kilometer gjennom Afrika. Da i en Bowler Bulldog, som er en spesialbygget rallybil basert på Defender.

– I tillegg til kjøringen er dette et spørsmål om problemløsing og de må kunne hjelpe seg selv hele veien. Tidsskjemaet for alt dette er imidlertid usikkert med den pågående coronapandemien. Det er likevel en fordel for oss, da vi etter oppkjøpet får bedre tid til å legge langsiktige planer. De første nyhetene om dette vil vi slippe nå i november, røper han.

Mer mekking

Fordi det blir mindre testing enn ønsket og planlagt har de to rallysjåførene i stedet fått andre oppgaver å jobbe med, for hvis noe går galt i Sahara, ringer du ikke NAF.

– Det er mye vi må kunne før vi kjører til Dakar, blant annet navigasjon, kommunikasjon, utholdenhet og mekking, erkjenner Solie.

– Vi har en 2012 Land Rover Defender Puma stående hos naboen til Lise vi plukker fra hverandre og setter sammen igjen. Vi må kunne det meste, som å rette ut stag, bytte filtre og reparere fjæring selv, og det gjerne på kort tid, konstaterer Dobloug.

Parallelt med trening, kjøring, mekking og jobbing har de også fått med produksjonsselskapet Fabelaktiv som skal lage en dokumentar om satsingen. Prosjektleder Arild Halvorsen har ikke fått solgt inn konseptet til en TV-kanal ennå, men det bekymrer ham lite.

TRENING: Det blir ikke så mye fartstrening i en Bowler i Wales som Lise Solie og Christina Dobloug skulle ønske, men kjøring med ATV i Norge er god trening. Foto: Privat

Damer med trøkk

– Prosjektet er veldig kult på mange måter, og det vi har filmet så langt ser veldig bra ut. Vi tror en dokumentarfilm eller miniserie vil bli interessant, fin, morsom og spennende. Det er bra trøkk i både damene og drømmene, derfor satser vi på dette, bekrefter han.

Fabelaktiv har fått på plass sin del av finansieringen, så de gir ifølge Halvorsen «full gass».

– Det er selvfølgelig en del usikkerhet forbundet med Covid-19, men vi visste at dette ville bli en lang prosess, legger han til.

Personlig trener

Mens Dobloug har bakgrunn fra bilbransjen har Solie en mer fysisk historie. Med en variert idrettsutdannelse har hun blant annet syv år som sersjant og idrettsoffiser i Forsvarets innsatsstyrke. De senere årene har hun drevet som prestasjonstrener i flere tennisklubber, Get-ligaen i ishockey og Norges Toppidrettsgymnas (NTG), samtidig som hun jobber som PT på eget treningsstudio.

– Som performance coach driver jeg trening spesifikt inn mot de forskjellige idrettene for å optimalisere innsatsen. Det skal vi bruke inn mot Dakar, samtidig som vi skal ta med oss erfaringene derfra tilbake til arbeidslivet, poengterer hun.

Coronapandemien har gjort det mer utfordrende å skaffe sponsorer også, ikke minst fordi det er vanskeligere å få med norske sponsorer på et slikt opplegg. Med mindre reising får de to fartsglade damene imidlertid bedre tid til å jobbe med dette og andre forberedelser.

– Primært er ambisjonsnivået å gjennomføre Rally Dakar, sier Dobloug nøkternt.

– Men vi satser på å havne i øvre halvdel, legger Solie ambisiøst til.

LITT FARLIG: Bilen de skal kjøre, en Bowler Bulldog, tåler det meste og jentene engster seg ikke for turen gjennom Sahara. Foto: Bowler

Må være ego

Da må de ofre noe. Som single foreldre på hver sin kant for henholdsvis tvillinggutter på seks og et halvt år, og en datter på 13, er de glade for støtten fra alle rundt dem. De snakker heller ikke så mye om farer og ulykker som er en del av rallykjøringen. Det overlater de til utenforstående.

– Vi må være ego og ofre noe, sier Lise Solie.

– Ja, vi må være ego, men ikke kyniske, legger Christina Dobloug til.

Så kan det dessverre se ut som de får vært mindre ego med den pågående smitteoppblomstringen i inn- og utland, selv om de planlegger for en ny test i Wales i desember. Det kan bli årets julegave.

