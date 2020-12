Har du levert bilen i innbytte? Da kan du sove godt om natten

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei, har man samme ansvar overfor en forhandler som overfor en privatperson, dersom man selger en bruktbil som innbytte for en ny?

Dvs. kan forhandleren reklamere til en privatperson i to år? Hvis forhandleren selger bilen videre, kan ny kjøper da gjøre reklamasjonsrett gjeldene i flere ledd bakover?

Benny svarer:

Hvis du bytter inn bilen hos en forhandler, overlater du den til en profesjonell aktør. Det gjør de til den "sterkeste" parten her. Det medfører at reklamasjonsrettighetene derfra er helt minimale. Det skal veldig mye til at dette går videre til deg. Så framt du ikke bevisst har holdt noe skjult. Da kan det stille seg annerledes.

Ny eier skal ikke reklamere til deg. Det må gjøres til den de har kjøpt den gamle bilen din av. Altså forhandleren der du byttet den inn. De overtar ansvaret for bilen når de har kjøpt den av deg.

Selger du som privatperson derimot bilen videre til en annen privatperson, er det helt andre regler som gjelder. Da har kjøper i utgangspunktet 2 års reklamasjonsrett mot skjulte feil og mangler. Altså ting som du som selger har valgt å ikke opplyse om, men som du visste om.

Reklamasjonsretten kan også mot brukes mot deg dersom bilen er i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente, basert på bilens alder, kjørelengde og informasjon du har gitt.

Dette er en evig kilde til diskusjoner. Mange kjøpere har høye forventninger. Innimellom for høye.

Det er heller ikke til å stikke under en stol at mang en selger innimellom tar noen "short-cuts" når informasjon om bilen gis – i håp om raskt salg og/eller mer penger. Opplyste feil og mangler er jo ofte både prutningsmonn og en grunn til å droppe den aktuelle bilen, i forhold til en annen.

Innbytteprisene hos en bilforhandler er ofte vesentlig lavere enn det man kan selge for selv. Men ved å bytte inn bilen, sikrer man seg langt på vei mot disse kjedelige situasjonene som kan oppstå ved private salg. Man kan rett og slett sove litt bedre om natten.

