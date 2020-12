– Du dropper vel ikke å dusje – selv om du kan bli skitten i morgen?

Desember er godt i gang, med snø og glatte veier i flere deler av landet.

De fleste har gjort unnadekkskift. Mange har også planer om å gi bilen litt ekstra stell.

Kanskje starter det med en optimistisk plan om å bruke minst en dag, eller i alle fall en ettermiddag, på å gi bilen en skikkelig shining. Men så har slike planer dessverre en tendens til å bli skjøvet på, litt etter litt. Og så er vinteren plutselig her.

Så hvis du er én dem som er sent ute og ser at tiden slett ikke blir bedre: Hvor mye skal egentlig til for å gjøre en forskjell?

Beskytte lakken

Bjørn-Aage Bredal er produkt- og markedssjef i selskapet Garasjetid. Han er også såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en av dem i Norge som vet mest om hvordan man best tar vare på bilen sin.

Bjørn-Aage Bredal er IDA CD-SV-sertifisert detailer og ekspert på shining av bil.

Bredal elsker å bruke mye tid på å holde bilen finest mulig. Men han mener at litt tid uansett er bedre enn ingen tid:

– Det viktigste man gjør før en vinter er å beskytte bilen. I hvilken grad man velger å gjøre dette, kommer an på interesse, tid og hvor mye penger man vil bruke. Uavhengig av dette bør det uansett legges en eller annen form for beskyttelse på lakken. Enten det er voks, coating eller enkel spray av typen spyl-på/spyl-av. Dette må selvfølgelig gjøres etter en god vask, sier Bredal.

Felgene trenger også en vask, hvis ikke kan det bli tøft å få dem helt rene igjen til våren. Foto: NTB Scanpix

Enda viktigere på vinteren

– Hvorfor er dette viktig?

– På vinteren saltes det ekstremt mye her til lands, det er også større slitasje på veier fra brøyting og piggdekk, som virvler opp skitt og veistøv som fester seg til bilen. Vi vet alle at biler kan ruste og det er derfor viktig å legge en beskyttende barriere over lakken, slik at den tåler denne belastningen på best mulig måte. Det enkleste er en forsegling man sprayer på våt, ren bil og spyler av med høytrykk, så er bilen forseglet. Denne typen hurtigvoks kan være lurt å bruke utover vinteren også, for maksimal beskyttelse av bilen.

– Ja, for man bør vaske bilen også på vinteren?

– Det er faktisk enda viktigere på vinteren, enn ellers i året. Mitt råd er å vaske bilen jevnt utover vinteren, med avfetting. Og det selv om bilen blir møkkete dagen etterpå. Jeg liker å sammenligne dette med å dusje. Vi mennesker dropper ikke å dusje i dag, fordi vi kan bli møkkete i morgen. Jevnlig vask er nødvendig gjennom vinteren, sier Bredal.

Det er kanskje ikke alltid like hyggelig å vaske bilen på vinteren. Men det er desto viktig.

Holde rusten unna

Her bidrar også polering/forsegling av lakken. En godt forseglet bil tar mindre tid å få ren, enn en ubehandlet bil. Dermed sparer man også tid.

Bredal peker på at dette dessuten har et økonomisk aspekt:

– Helt klart! En velstelt bil kan gi deg færre utgifter og sikre at du får bedre betalt den dagen du skal selge den videre. Det aller viktigste er å holde rusten unna. Det er kostbart å få bort, samtidig som det også skjemmer bilen. Derfor er litt ekstra innsats her viktig, både for bilen og for deg, avslutter Bredal.

