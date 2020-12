Slik kan det bli mye enklere å ha elbil

Det er en kjent sak at dette med lading er en liten terskel for mange potensielle brukere av elektrifiserte biler. Enten det er en elbil eller en ladbar hybrid.

Åpning av ladeluker, plugge i kabel og slike ting blir av mange sett på som en bøyg. Det blir enda en ting å huske på og å forholde seg til i en allerede hektisk hverdag.

Nå kan imidlertid en løsning som gjør det hele vesentlig enklere være her om relativt kort tid.

Det er snakk om trådløse, eller induktive ladere.

Ladeplate

– Å lade elbilen din skal være like enkelt som å parkere og gå derfra, sier Jesse Schneider, i SAE International. Han har ledet arbeidet med å utvikle nettopp et trådløst system for lading av elektrifiserte biler.

De har jobbet med dette siden 2007 Nå er den såkalte J2954-standarden klar. Om ett år eller så kan vi forvente biler med støtte for denne typen lading.

Det fungerer på den måten at man parkerer over en ladeplate. Kraft overføres ved å skape et elektromagnetisk felt mellom ladeplaten på bakken eller garasjegulvet – og selve bilen. Ladeplaten må være tilkoblet strømnettet. Videre må en mottager være montert under bilen. Energien krysser et luftspalte (som er bakkeklaringen mellom mellom ladeplaten og bilen) og konverteres deretter fra vekselstrøm til likestrøm i kjøretøyet for å lade bilens batteri.

Dette er prinsippet ved bruk av den induktive ladeplaten.

Ladeplaten må aktiveres via en app, en bryter eller bilen selv.

Teknologien beskrives som en sikker og effektiv metode for å overføre energi til batteriet.

Ikke for hurtiglading

Tester med en 25 centimeter bakkeklaring har vist at WPT-systemer fungerer med nett-til-batteri-virkningsgrad på opptil 94 prosent. Ettersom det ikke er noen fysiske forbindelser mellom bil og lader, oppstår et lite tap underveis.

Ladeeffekten vil være på henholdsvis 3,7, 7 og 11 kW. Dette er dermed ikke noen hurtiglader. Den er primært beregnet på hjemmelading eller på parkeringsplasser hvor bilen står over noe tid.

Man har sett på muligheten for å utvide effekten til 22 kW. Men første generasjon av ladeplatene vil ikke bli tilgjengelige med den effekten.

