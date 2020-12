Så mange har tatt sjansen på sommerdekk

3 tips når du skal velge vinterdekk:

1. Hva slags underlag kjører du mest på? Dette har stor betydning for hvilken type dekk du bør ha. Vei- og føreforhold kan være svært ulike avhengig av om du bor i Nord-Norge, Midt-Norge eller Sør-Norge. Storby eller landsbygd gir også ulike forutsetninger som gjør at enkelte dekk passer bedre enn andre.

2. Piggdekk eller piggfrie dekk? Underlaget er også avgjørende for hvordan du skal tenke når det gjelder pigg eller piggfritt. Piggfrie vinterdekk tilpasset for nordiske forhold har generelt sett likeverdige egenskaper som piggdekk på vinterføre med unntak av på is. Tenk på hvilke vinterdekk som passer best på det føret som er mest normalt der du kjører, og velg vinterdekk etter dine behov. Diskuter dette med din dekkforhandler.

3. Komfort: I tillegg til veigrep og sikkerhet finnes det i dag flere andre parametere å bedømme et dekk ut fra. Det har blitt stadig vanligere at dekk er utstyrt med flere funksjoner som gjør kjøreturen mer behagelig. Noen dekk kan for eksempel redusere støyen i bilen med opptil 50 prosent . Tenk over hva som er viktig for akkurat deg, i tillegg til sikkerheten og veigrepet.

Kilde: Goodyear.