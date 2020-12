Nytt drivstoff kan bli redningen for mange biler

Mye taler for at elektrifisering er veien å gå for å få en mer miljøvennlig bilpark.

Samtidig er det fortsatt noen år igjen, der bensin- og dieselbiler skal selges.

Flere land snakker om å forby salget av disse bilene i løpet av de neste 5-15 årene. Men også etter det, vil det gå mange år før disse bilene er "brukt opp".

Derfor jobbes det også med andre løsninger. En av dem har Porsche valgt å investere og engasjere seg i.

Hvis de lykkes, er det ikke sikkert at vi trenger å forby bensinbiler i det hele tatt.

eFuel

Veldig enkelt forklart, handler det om å bruke fornybar energi, i dette tilfellet vindkraft, til å skape hydrogen-basert, klimanøytralt drivstoff – såkalt eFuel. Det flytende drivstoffet framstilles av Hydrogen og CO2.

eFuel kan brukes på alle biler med bensinmotor, uten at det må gjøres noen tilpasninger.

I tillegg løser det et logistikk-problem, som er en utfordring for hydrogenbiler: Infrastruktur. eFuel kan nemlig distribueres via helt vanlige bensinstasjoner.

550 millioner liter

eFuel-prosjektet er et samarbeid med flere internasjonale selskaper. Porsche og Siemens Energi er hovedaktørene. De setter opp en vindkraft-stasjon helt sør i Chile, der det er mye vind hele året.

Kanskje kan eFuel bidrda til at sportsbilikonet 911 ikke trenger å elektrifiseres.

Planen er at anlegget skal kunne produsere rundt 130.000 liter av det hydrogen-baserte drivstoffet allerede i 2022. Det monner ikke mye, på verdensbasis. Men det stopper naturligvis ikke der. Kapasiteten skal økes betydelig på kort tid.

I 2024 skal man klare 55 million liter – og dette skal tidobles, til 550 millioner, liter i 2026. Da begynner det å hjelpe.

Brukes først i racing

Porsche skal etter planen være "prøvekanin". De har i første omgang tenkt å bruke efuel i racing, men etter hvert skal det også introdusere i personbilene.

– Elektrisitet er fortsatt førsteprioritet for Porsche. eFuel-biler er imidlertid et godt supplement. Fordelen med dette drivstoffet er at det er lett å bruke i både bensinbiler og ladbare hybrider – og at man kan bruke eksisterende infrastruktur med bensinstasjoner, sier toppsjef i Porsche Oliver Blume.

Syntetisk diesel

I utgangspunktet mener Porsche at prisen på det syntetiske drivstoffet, ikke skal bli mye høyere enn vanlig bensin. Det er imidlertid før avgifter.

– Når vi får produksjonen og distribusjonen skikkelig i gang, vil det imidlertid kunne bli rimeligere, sier Michael Steiner i en digital pressekonferanse. Han leder gruppen for forskning og utvikling i Porsche.

Steiner sier videre at man også har dialog med Audi – som for noen år siden startet et lignende prosjekt om syntetisk drivstoff. Det gjelder imidlertid for dieselmotorer.

Utfordringer

eFuel høres i utgangspunktet ut som en smart løsning på et stort problem. Men det er noen utfordringer. Særlig knyttet til transport. Planen er å frakte drivstoffet fra Chile til Europa med båt. De er som kjent ikke utslippfrie.

Porsche skal fortsatt satse på elbiler, her representert med Taycan.

Steiner påpeker at de likevel mener at dette er den beste løsningen, og at alternative drivstoff også vil gjøre skipsfart mer miljøvennlig med tiden.

Andre utfordringer er pris og politisk velvilje. Det er ikke gitt at de ulike landene vil unnlate å legge avgifter på det nye drivstoffet, ei heller at de vil godkjenne bruken av det.

50 prosent elektrifisert innen 2025

Porsche understreker i pressekonferansen at de fortsatt skal satse på elektrifisering. Innen 2025 skal halvparten av bilene deres være enten helelektriske eller ladbare hybrider.

De har allerede hatt stor suksess med sin første helelektriske modell: Taycan. Ikke minst i Norge, har salget gått til himmels.

Allerede neste år kommer det en "stasjonsvogn"-utgave av Taycan – og etterhvert også en elektrisk SUV.

Redder sportsbilen?

Det mange entusiaster krysser fingrene for, er at eFuel kan gjøre at sportsbilikonet 911, ikke trenger å bli helelektrisk.

For selv om elbiler kan være både raske og engasjerende å kjøre, byr fortsatt bensinmotorer og muligheten til å gire selv, på en egen kjøreopplevelse.

Med utslippsfritt syntetisk drivstoff, kan kanskje 911-konseptet beholdes inn i framtiden.

eFuel kan dessuten gjøre det mer klimavennlig og praktisk mulig å kjøre klassiske sportsbiler, også i framtiden.

Porsche er altså ikke de eneste som jobber med syntetisk drivstoff. Hjemme i Norge, har et industrikonsortium startet Norsk e-Fuel AS.

Dette handler om å skape klimanøytralt drivstoff til transportsektoren ved å konvertere strøm, vann og fanget CO2.

Herøya industripark i Porsgrunn skal huse det første produksjonsanlegget, som vil lage nok drivstoff til å halvere CO2-utslippene på de fem mest trafikkerte luftfartsstrekningene i Norge.

