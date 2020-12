Her er en viktig nyhet på plass i Norge

De ladbare hybridene har økt salget sitt kraftig i Norge i år. Det skjer samtidig som en rekke produsenter har rullet ut nye modeller i denne klassen.

Nå er det straks klart for én til. Hyundai går i dag ut med mye informasjon rundt sin nye Tucson PHEV. Samtidig er det klart den første prøvekjøringen på norske veier. Brooms Mats Brustad er en av dem som nå får teste nykommeren, svært tidlig.

Når familie-SUVen Tucson er blitt ladbar, dropper Hyundai også andre utgaver i vårt marked. Fra nå er det kun ladbar hybrid som gjelder.

Over 50 kilometer på strøm

Drivlinjen består av en turbo bensinmotor, kombinert med en 66,9 kW elektrisk motor. Batteripakken er på 13,8 kWt. Den totale systemeffekten er på 265 hestekrefter, noe som gir 350 Nm dreiemoment.

– Bilen blir en skikkelig kraftpakke og den leveres med firehjulsdrift som standard. I tillegg kan man forvente en solid elektrisk rekkevidde på over 50 kilometer, sier produkt- og PR-sjef Øyvind Lillestrøm Knudsen hos den norske Hyundai-importøren.

Mer nøyaktig enn «over 50 kilometer» er de altså ikke så langt. Men dette er til gjengjeld et svært viktig tall. Det norske avgiftssystemet fungerer nemlig slik at ladbare hybrider må klare minst 50 kilometer på strøm, for å få maksimalt avgiftsfradrag.

En stund het den Santa Fe – husker du denne?

Slik ser det ut innvendig, Hyundai tilbyr svært mye luksus-, komfort- og sikkerhetsutstyr.

558 liter bagasjerom

Batteripakken er plassert under bilens kupé, det skal gi gode plassforhold. Baksetepassasjerer har 955 mm beinplass, mens bagasjerommet har vokst med ni prosent fra utgående generasjon av Tucson. Nå er det på 558 liter med seteryggene oppe, inntil 1.737 liter når bakseteryggene felles ned. Baksetet har også 40-20-40-deling som standard, noe som betyr at man enkelt kan laste inn lange gjenstander, som for eksempel ski.

I utstyrsnivået Premium har Tucson elektronisk styrte dempere (ECS), som bruker adaptiv demperteknologi for å gi svært allsidige kjøreegenskaper basert på både situasjon og sjåførens innstillinger. ECS sørger automatisk for kontinuerlig kontroll av bilens dempere, for å gi maksimal komfort og dynamikk. Man kan tilpasse ECS-systemet og styreresponsen gjennom å velge mellom Eco- og Sportmodus.

Genesis kan bli et eget luksusmerke i USA

Når nye Tucson kommer til Norge er det i bare én utgave: Som ladbar hybrid.

«Svært konkurransedyktige priser»

Ladbare Tucson har også eget EV-modus, som gjør at bilen vil gå mest mulig på kun strøm.

Innvendig er det fulldigitalt instrumentpanel og infotainmentsystem på 10,25’’. Bilen er også fullt tilkoblet med Bluelink og tilknyttede tjenester. Det betyr blant annet appstyring, og Hyundai Live-tjenester.

Lanseringen av bilen i Norge skjer tidlig i 2021. Hyundai går ikke ut med priser nå, men fastslår at de skal bli «svært konkurransedyktige».

Her snakker vi råsjelden luksusbil – til lavpris

Saken ble først publisert på Broom.no