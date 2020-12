Dieselbilene skvises ut av Europa

Det er en kjent sak at Norge lenge har vært i en særstilling på salg av elektrifiserte biler. Det vil si biler som helt eller delvis går på strøm. Slik som elbiler, ladbare hybrider og "vanlige" hybrider.

Nordmenns valg av elektrifiserte kjøretøy har vakt stor oppsikt utover landegrensene. Vi har ofte blitt brukt som forbilde på framtidens mobilitet. Mens vi på vår side har tittet ut over grensene og lurt på hvorfor ikke flere kommer etter.

Nå ser det imidlertid ut til å skje. For aller første gang i historien er salget av elektrifiserte biler i Europa nå større enn salget av dieselbiler.

Det viser tall i en ny undersøkelse som er gjort av det anerkjente analysebyrået Jato Dynamic.

Rekord

De har summert septembertallene for bilsalget i 27 av de europeiske landene. Av 1,2 millioner solgte biler totalt utgjorde el- og hybridbiler 327.800 enheter. Det er en økning på voldsomme 139 prosent, sammenliknet med september i fjor.

Denne oversikten, utarbeidet av Jato, viser salgsutviklingen i Europa de siste årene.

Det er en rekord når det gjelder både volum og markedsandel. Dette er første gang at elektrifiserte biler har solgt mer enn 300.000 enheter månedlig, og det er bare andre gang at de oppnår mer enn 20 prosent av registeringene totalt.

Statsbudsjettet: Vil innføre årsavgift på elbilene

Fossilbilene taper

Det er spesielt dieselbilene som taper. Noe de har gjort over tid. Nå har også bensinbilene en kraftig nedgang i antall registeringer.

Bensinbilene er fortsatt bestselgerne med en andel på 47 prosent. Salget av dieselbiler var på 24,8 prosent, mens de elektrifiserte bilene oppnådde 25 prosent.

Det betyr at vi i Norge fortsatt leder an utviklingen når det gjelder elektrifiseringen. Vi her på berget bikker 79 prosent med ladbare biler så langt i år. Da er altså ikke vanlig hybrid med, slik som i Europa-tallene.

Her hjemme kommer elbilene til å stå for over 50 prosent av det totale nybilsalget i 2020. Dette er historisk - og mye tyder på at det bare er starten på en utvikling som går mot stadig flere elbiler.

Les også: Beste oktober noensinne for bilsalget i Norge

Denne saken ble først publisert på Broom.no.