Norges mest solgte bil er en bruktbil. Hvert år selges det rundt fire ganger så mange bruktbiler som nybiler her til lands.

Kvalitet og driftssikkerhet er naturligvis viktige faktorer når man går til innkjøp av en brukt bil.

Litt tidligere i høst publiserte vi i Broom oversikten over bilene med færrest feil. Nå tar vi for oss bilene som er i andre enden av skalaen, de med flest feil.

Det er TÜV, en sammenslutning av tyske test-organisasjoner, som har sett nærmere på hele ni millioner bruktbiler.

Til grunn for rapporten ligger feil og mangler som har med sikkerhet og driftssikkerhet å gjøre.

Dacia kommer dårlig ut

TÜV har delt oversikten inn i ulike alderskategorier, med bruktbiler fra tre og opp til 11 år.

I førstnevnte kategori er det den rumenske SUVen Dacia Duster som kommer dårligst ut – med en feilprosent på 11,1. Neste bruktbil på listen er også en Dacia-modell, nærmere bestemt flerbruksbilen Lodgy.

På tredjeplass i denne kategorien finner vi Fiat Punto.

Dacia gjør det ikke spesielt godt i TÜV sin kvalitetsundersøkelse.

Over i kategorien for bruktbiler opptil fem år er det Volkswagen Sharan som kommer dårligst ut, med en feilprosent på 20,3. Videre følger Volkswagen Passat CC og Dacia Logan.

Dacia gjør det generelt svakt i alle kategoriene. På topp 10-listen over bruktbiler opptil fem år, er Dacia representert med hele fem modeller.

– Billigbil

Hvis vi tar en titt på bruktbilene i 11 års-kategorien, ser vi at feilprosenten på bilene er betydelig høyere enn de som er 3-5 år gamle. Ikke helt overraskende.

Bilen som kommer aller dårligst ut her er Renault Kangoo, med en feilprosent på 37,5.

For bruktbiler inntil fem år, er det VW Sharan som kommer dårligst ut med flest feil.

Dacia Logan følger på annenplass, mens Hyundai Tucson er på tredje. De to siste har en feilprosent på henholdsvis 36,2 og 34.

– Dacia er et typisk billigbil-merke. Det kan nok prege både produksjonen og kvaliteten til en viss grad. Sikkert også den opplevde kvaliteten. Her hjemme er det bare den lille SUV-en Duster som selges. Den kjenner vi som mye og grei bil for små penger. Men de har en hel rekke andre og enda billigere modeller i andre markeder som sikkert kan trekke ned totalinntrykket, kommenterer Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Bruktbilene inntil tre og fem år med flest feil. Tabellen viser bilmodell og feilprosent:

Inntil 3 år (venstre) Inntil 5 år (høyre)

129. Dacia Duster

11,1 % 130. VW Sharan 20,3 %

128. Dacia Lodgy

10,9 %

129. VW Passat CC

19,8 %

127. Fiat Punto

10,5 %

128. Dacia Logan

19,2 %

125. Ford Galaxy

10,4 %

127. Dacia Lodgy

18,8 %

125. Dacia Logan

10,4 %

126. Seat Alhambra

18,4 %

124. Dacia Dokker

10,0 %

125. Dacia Dokker

17,3 %

122. Renault Kangoo

9,9 %

124. Dacia Duster

16,0 %

122. Ford S-Max

9,9 %



123. Ford Ka

15,9 %

121. Ford Mondeo

9,0 %

122. Dacia Sandero

15,8 %

120. Citroen C4 Cactus

8,9 %

121. Renault Kangoo

15,5 %

Bruktbilene inntil syv og ni år med flest feil. Tabellen viser bilmodell og feilprosent:

Inntil 7 år (venstre) Inntil 9 år (høyre)

122. Dacia Logan

30,9 %

112. Dacia Logan

34,4 %

121. Renault Kangoo

27,1 %

111. Renault Kangoo

34,1 %

120. Dacia Lodgy

25,6 %

110. Dacia Sandero

31,8 %

119. VW Passat CC

25,3 %

109. Renault Twingo

31,3 %

118. VW Sharan

24,2 %

108. Fiat Panda

31,0 %

117. Fiat Punto

23,6 %

107. Kia Picanto

29,7 %

116. Dacia Duster

22,7 %



106. Renault Clio

29,2 %

115. VW Passat

22,5 %

105. Fiat Punto

29,0 %

114. Ford Galaxy

22,3 %

104. Ford Galaxy

28,4 %

113. Seat Alhambra

22,2 %

103. VW Passat CC

28,1 %

Bruktbilene inntil 11 år med flestfeil. Tabellen viser bilmodell og feilprosent:

100. Renault Kangoo

37,5 % 99. Dacia Logan

36,2 %

98. Hyundai Tucson

34,0 %

97. Mazda 5

33,0 %

96. Nissan Qashqai

32,9 %

95. Citroen C4

32,7 %

94. Renault Twingo

32,0 %

93. Peugeot 207

31,9 %

92. VW Fox

31,8 %

91. Ford Galaxy

31,7 %

