Frykter at bilene kan ta fyr – men eierne får fortsatt bruke dem

Rundt 3.700 norske eiere av elbilen Opel Ampera-e er berørt i en stor tilbakekallingssak.

Bakgrunnen er fare for brann under lading.

Bransje-nettstedet BilNytt.no var først ute med saken.

Da skrev de at det amerikanske samferdselsdepartement i oktober startet undersøkelser rundt Chevrolet Bolt, etter at det var rapportert om fire branntilløp i baksete-området på bilen.

Diagnosen var batterier som antente når de ble full-ladet.

Chevrolet Bolt er søstermodellen til Ampera-e. Alle bilene som er solgt i USA er av Chevrolet-utgaven. Men de to er i praksis identiske og rullet ut fra samme samlebånd.

Trafikkfarlige?

Den norske Opel-importøren er i gang med å ta seg av alle eksemplarene av Ampera-e. Men for de rundt 300 norske eierne av Chevrolet Bolt har situasjonen vært uavklart.

Denne bilen har aldri hatt noen regulær importør i Norge. Rundt 100 Bolt ble tatt inn til Norge av forhandleren Bergheim Auto Salg AS. Men de gikk konkurs i vinter.

Spørsmålet er da hva som skjer med disse bilene, hvis de ikke blir utbedret. Hvis de er å anse som trafikkfarlige, kan Statens vegvesen utstede bruksforbud på dem. Da har eierne et stort problem.

Opel Ampera-e fikk en svært god mottagelse i Norge. Men importøren fikk raskt utfordringer med å skaffe nok biler. Foto: NTB Scanpix

– Ikke grunnlag for bruksforbud

Broom har ved flere anledninger de siste ukene vært i kontakt med Statens vegvesen rundt denne saken. Nå har vi fått denne kommentaren fra Sigve Austenå i Vegvesenet:

– General Motors har utstedt en tilbakekalling av Chevrolet Bolt fordi det har vært enkelte tilfeller av at disse bilene har tatt fyr under lading. Produsentens løsning er å oppdatere bilens programvare slik at den ikke kan lades til mer enn 90 prosent. Dette er en foreløpig løsning, frem til produsenten har identifisert eksakt hvilke biler som har feil. Basert på tilbakekallingen har vi ikke indikasjoner på at bilene kan ta fyr under kjøring, og Statens vegvesen vurderer derfor at det ikke er grunnlag for å ilegge bruksforbud på disse bilene.

Chevrolet Bolt har aldri blitt solgt ny i Norge, men kommet inn via andre kanaler.

Svensk representant

I og med at hverken Chevrolet eller moderselskapet General Motors er representert i Norge, har man ikke noen lokal part å forholde seg til her:

– Statens vegvesen har vært i kontakt med produsentens representant KW Parts i Sverige, som også betjener norske eiere av Chevrolet Bolt i denne saken. KW Parts vil i samarbeid med General Motors avklare hvordan norske eiere av Chevrolet Bolt skal forholde seg til tilbakekallingen, forteller Austenå.

Han legger til at bileiere som har spørsmål til tilbakekallingen kan kontakte KW Parts direkte via deres Customer Assistance Center cac@kwparts.com.

Inntil en permanent løsning er på plass, rådes eierne av Ampera-e til å ikke lade bilen til mer enn 90 prosent av maksimal kapasitet.

Sette ladegrensen til 90 prosent

Opels norske PR-sjef Stein Pettersen har selv gått ut på Facebook-gruppen til eierne av Ampera-e, med dene meldingen:

– Som sikkert flere av dere har lest i ulike medier i løpet av dagen, er også Ampera-e solgt i Norge og resten av Europa berørt av granskningen som pågår rundt et lite antall branner i USA. Frem til en programvareløsning er på plass, anbefaler vi for sikkerhets skyld alle eiere av Ampera-e om å aktivere Bakketoppreserve, eller sette ladegrensen til 90 prosent.

Det er nok også et godt råd til de norske eierne av Chevrolet Bolt.

Artikkelen er først publisert av broom.no.