Her er drømme-elbilene som kommer neste år

Fortsatt ikke sett snurten av en elbil som du får tenning på? Det er ikke for sent, ennå.

Neste år kommer det i alle fall fire biler som vi er sikre på at mange vil drømme om.

Foreløpig vet vi ikke hvor lenge elbil-fordelene vil vare – med fritak av moms og avgifter. Enkelte partier snakker allerede om å innføre moms fra 2022. Andre vurderer å gjøre det på de dyreste modellene.

Bilene vi omtaler her, sorterer helt klart under den siste kategorien.

Dermed kan det være smart å kjøpe dem i 2021. Alt fra 2022 kan de bli betydelig dyrere.

Porsche Taycan Gran Turismo:

Porsche har meldt seg på i kampen om elbil-kundene med full styrke. Deres Taycan har gjort seg sterkt bemerket i 2020. Ikke minst i Norge.

Her har over 1.000 kunder allerede fått overlevert sine biler. Og utleveringene fortsetter.

Derfor er det selvsagt spennende, når en enda mer Norgesvennlig modell er på trappene. Taycan Gran Turismo. Det relativt eksotiske navnet står for noe så dagligdags som stasjonsvogn. Men det er spennende nok, det!

Derfor blir ikke norske kunder skremt av millionprisen

Godt fraspark - selvsagt

Her står en testbil fra Porsche på lading – i Norge! Neste år kommer den endelig på markedet. Vi tipper den blir populær.

Taycan leveres med tre ulike motorer. 4S (530 hk), Turbo (680 hk) og Turbo S (741 hk). Det ventes at Gran Tourismo får de samme motorene. Du får med andre ord godt fraspark. Selvsagt gjør du det, det er jo Porsche!

Det har allerede dukket opp spionbilder av bilen, mer eller mindre helt uten kamuflasje. Og den blir som ventet svært lik Taycan. Det er bare hekken som er annerledes. Tenk Panamera Sport Tourismo – så kan du se den for deg.

Ryktene sier at den skal få litt mer bakkeklaring enn Taycan. Det vil nok mange sette pris på. Vi tipper også at den blir utstyrt med det nye head up displayet, som vi er lovet at Taycan etterhvert blir tilgjengelig med.

Regn med at prisen blir noe høyere enn dagens modell. Men detaljer er ikke sluppet ennå ...

Her kan du lese hva Taycan koster - og se mange flere bilder!

Audi e-tron GT:

Vi husker godt første gangen vi så Audi e-tron GT på bilutstilling i Los Angeles i 2018. Den bilen er bare 100 prosent lekker! Her har designteamet virkelig vært i storform. Lekreste Audien noensinne? Det spørsmålet vil det garantert være ulike meninger om. Men å se denne bilen i virkeligheten er en stor opplevelse. Så mye er i alle fall helt sikkert.

Riktignok har vi så langt bare sett konseptbilen – men Audi lover at produksjonsmodellen skal bli veldig tett opptil den.

Du kan faktisk bestille den, allerede. Reservasjonsbeløpet er satt til 20.000 kroner, et beløp som refunderes til kunder som ikke bestiller bilen.

I bunnen er det samme plattform som Porsche Taycan. Det lover godt for kjøreegenskapene.

Les mer om lekre Audi e-tron GT her

Muskuløse og elegante linjer i Audi e-tron GT concept. Audi lover at produksjonsmodellen skal bli veldig tett opptil konseptbilen.

Rekkevidde og ytelser

Konseptbilen har 590 hk. Akselerasjonen fra 0 til 100 km/t gjøres unna på 3,5 sekunder, og 0 til 200 km/t på rett over 12 sekunder. Takket være et sofistikert kjølesystem, kan denne øvelsen gjentas gang etter gang.

En batteripakke på 90 kWt, som er plassert mellom akslingene i gulvet på bilen, gir e-tron GT concept en rekkevidde på 400 kilometer etter WLTP-syklusen.

Batteriet på e-tron GT concept har et 800 volts ladesystem som gir en gjør at lading på opptil 80 prosent batterikapasiteten kan gjøres på 20 minutter, noe som gir en rekkevidde på nye 320 kilometer.

Audi e-tron GT: Kundene kan bestemme motorlyden selv

Lucid Air Dream Edition:

Men det er ikke bare fra Tyskland det kommer heftige elbiler i 2021. USA har tenkt å bidra, de også. Og denne gangen snakker vi ikke om en Tesla. En fersk nykommer er snart klar for å debutere: Lucid Motors.

Deres første modell heter Air. Det er en sedan. Men ingen vanlig sedan. Den er mindre enn Porsche Taycan, men byr på innvendig plass som en Mercedes-Benz S-klasse. Faktisk skal Lucid Air har mer beinplass, enn flaggskipet til Mercedes.

Men slapp av. Det er ikke plassen som gjør at vi tar den med på listen. Den bilen får nemlig over 1.000 hestekrefter og rekkevidde på opp til 832 kilometer!

Lucid Air Blir billigere enn først antatt

Denne bilen kan bli populær blant velbemidlede elbilkjøpere.

I særklasse

Lucid Air Dream Edition heter den første modellen ut. Det er den som får 1.080 hk – og som klarer 0-100 km/t på 2,5 sekunder.

Også her er det åpnet for reservasjoner. Toppmodellen koster solide 7.500 dollar å reservere. I USA vil prisen på bilen bli rundt 1,5 millioner kroner.

Der blir den elektriske luksussedanen tilgjengelig hos 20 forhandlere (eller studioer, som Lucid kaller det) og servicesentre, som skal åpnes innen utgangen av 2021.

Lucid vil eie hele verdikjeden selv, og skal bygge egne studioer og servicesentre også i Norge.

Dette kan bli markedets råeste elbil

Rivian R1T:

Lucid er ikke den eneste amerikanske elbilprodusenten som debuterer i 2021. Det gjør også Rivian. De henvender seg til et segment som lenge har vært "glemt" av elbilprodusentene, men som er svært sterkt i USA: Pickup-markedet.

De kommer med sin velvoksne el-pickup R1T i juni.

Ulike batteripakker skal gi mellom 370 og 640 kilometers rekkevidde. Kanskje også enda mer, avhengig av de endelige testresultatene.

Toppmodellen Launch Edition lanseres i USA i juni 2021. Prisen der er satt til 75.000 dollar i USA. Det tilsvarer rundt 685.000 kroner.

Rivian tilbyr forøvrig to modeller: R1T er pickupen – mens R1S er en SUV, bygget på samme plattform.

30.000 kunder står i kø for Rivians elbiler

Norsk interesse

Rivian R1T skal by på en rekke smarte løsninger, for alle som interessert i friluftsliv.

Det er tydelig at det er mange nordmenn som også er nysgjerrige på el-pickup. En egen Facebook-gruppe for interesserte har vokst til rundt 1.400 medlemmer på kort tid.

Gode offroad-egenskaper, mye plass, ekstreme ytelser (toppmodellen skal kunne klare 0-100 km/t på bare 3 sekunder) og solid rekkevidde, er blant egenskapene som trekkes fram. Og nevnte vi at den kan trekke henger opptil 5 tonn!?

Det er bekreftet at Rivian kommer til Norge, men ikke når.

Med denne får du heftig hytte-SUV

Denne saken ble først publisert på Broom.no.