Mener «elbil-revolusjonen» fortsatt er syv-åtte år unna

Tiden går fort. Det føles faktisk ikke så lenge siden det eneste reelle alternativet for deg som ville ha elbil, var en merkelig skapning som het Think.

Etterhvert kom mindre merkelige, men fortsatt rimelige sære elbiler som Mitsubishi i-Miev og første generasjon Nissan Leaf.

I dag er situasjonen en helt annen. At vi har hatt en elbil-revolusjon allerede, er det ingen tvil om. Rekkevidden er blitt voldsomt mye bedre, designet er ikke lenger så sært – og ytelsene er tidvis bedre enn biler med fossil drivlinje.

Men vi er ikke i mål, ennå. Faktisk er vi ganske langt unna. For det er ny potensiell revolusjon på trappene.

Denne kan gi elbil-revolusjon

Faststoff-batterier

Henrik Fisker er en mann som har lang fortid i bilbransjen. Han har jobbet hos BMW, Ford og Aston Martin – og de siste årene har gått med til å få sitt eget bilmerke på beina. Fisker skal utelukkende lage elbiler, og den første modellen ut blir SUV-en Ocean.

Men i 2018 viste Fisker fram en mer utagerende og heftig konseptbil, som heter Emotion.

Og selv om den har et design, ytelser og vippedører som kan få bilinteresserte til å fråde om munnen, er det noe annet med denne bilen som skapte overskrifter. Nemlig faststoff-batteriene man snakket om å utstyre den med i framtiden. Kanskje alt i 2024.

Men i et eksklusivt intervju med Broom, uttaler nå Henrik Fisker at han ikke tror utviklingen vil gå så fort, likevel.

– Emotion kommer. Det er helt sikkert, men med lithiumbatterier, slik vi hadde da bilen ble vist første gang. Faststoff-batteriene er en stund unna. Vi har forsket og jobbet med disse i flere år, men selv om vi er kanskje rundt 90 prosent i mål, er det fortsatt mye igjen. Det er de siste ti prosentene som er vanskeligst, sier han.

Perfekt for Norge

Faststoff (solid state)-batterier skiller seg blant annet fra lithium-batterier ved at innmaten i et slikt batteri er i fast form, i stedet for flytende elektrolytter.

Når den tyktflytende væsken er borte, forsvinner også behovet for “skillevegger” mellom de ulike cellene i batteriet, og dermed kvitter man seg med unødvendig vekt og frigjør plass.

Faststoff-batteriene benytter seg heller ikke av kobolt. Det gir flere fordeler. Ikke minst knyttet til kostnader, da kobolt er både vanskelig å få tak i og kostbart.

En annen fordel med faststoff-batteriene er at de holder godt på temperaturen. Dermed reduseres behovet for kjøling – noe som er både plass- og energisparende.

Lades mye raskere

Men det du egentlig trenger å vite, er at faststoff-batteriene har 2,5-3 ganger høyere energitetthet enn et vanlig litiumbatteri.

Resultatet av det er at en bil med slike batterier kan kjøres mye lenger på èn lading.

Minst like viktig er det dessuten at disse kan hurtiglades langt raskere enn tradisjonelle elbilbatterier. Her snakker vi minutter, i stedet for timer.

Sju-åtte år unna

– Jeg tror vi fortsatt er minst sju-åtte år unna lansering i markedet. Grunnen til det er at selv om noen løste de siste problemene i løpet av de kommende årene, vil det fortsatt ta tid å sette det i produksjon og teste det i biler, mener Fisker.

Han påpeker imidlertid at det fortsatt er mulig å bedre ytelsene i et vanlig lithium-batteri.

– Dagens teknologi kan utbedres. Men det handler mest om software, og hvordan man passer på batteriene. Jeg tror ikke kapasiteten på batteriene trenger å bli noe særlig større – men den kapasiteten som er der, kan utnyttes bedre.

Toyota på vei

Fisker er imidlertid ikke de eneste som jobber med de nye batteriene. Det gjør for eksempel Toyota og Nissan, også.

Toyota mener dessuten at de begynner å nærme seg masseproduksjon. De jobber mot å kunne sette den i masseproduksjon i løpet av 2025.

Det tok lang tid før Toyota meldte seg på elbil-bølgen. Men når en av verdens største bilprodusenter for alvor er på ballen, er det kanskje gode muligheter for at ting skjer ganske fort, likevel?

(Artikkelen er først publisert av Broom)