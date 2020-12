Noen bruktbiler er overraskende billige

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Vi ønsker å kjøpe en brukt Skoda Kodiaq Style. Den vi har kikket på er en velholdt 2017-modell, vært leaset til firma. Den har vært en pendlerbil, derfor har den gått 140.000 km. Det er en høy kilometerstand i forhold til alder. Alle servicer er fulgt. Det er en diesel, 190 hk og den har automatgir.

Er det dumt av oss å vurdere en så ny bil, som har gått så langt?

Benny svarer:

Hei og takk for interessant spørsmål. Akkurat denne problemstillingen dukker opp i denne spalten innimellom. Det er med andre ord langt flere enn deg som lurer på dette.

Bilen du her har sett på har en årlig kjørelengde på rundt 45.000 kilometer i året. Friskt, men ikke helt uvanlig heller.

Mitt inntrykk er at mange er redde for biler som har gått langt. Min mening er likevel at en bil som har gått 140.000 kilometer og som er godt fulgt opp kan være like god – eller bedre, enn en som har gått bare 90.000 kilometer, men som har hatt slumsete eiere. I ditt tilfelle er jo bilen det jeg vil beskrive som relativt ny, høy kilometerstand til tross. Det trekker opp.

Det er nok like ofte alder som kilometerstand som sliter bilen. Da tenker jeg på alt fra rust til foringer som blir tørre og morkne og slike ting.

Kjøremønster har også mye å si. Langkjøring på motorvei sliter mindre på en bil enn mye småkjøring med hyppige start og stopp,bykjøring på brostein og trikkeskinner. Jeg tipper bilen du ser på har hatt mest av det første.

Gode kjøp

Jeg har selv kjøpt biler som har gått langt. For en del år siden hadde jeg tidligere taxi som hadde gått over 620.000 kilometer da jeg kjøpte den. Den hadde jeg i to problemfrie år – og solgte for det samme som jeg ga for den – etter å ha bulket den. Den ble erstattet med en annen eks-taxi som hadde gått 150.000 på drøyt to år. Fungerte fint som snus den også ...

En nøye og grundig sjekk før man kjøper er selvfølgelig viktig. Få gjerne tatt en NAF-test eller lignende. En pris som speiler kilometerstanden er også viktig. Dessuten må man ha litt forståelse for hva en høy kilometerstand kan bety i praksis. Jeg tenker da på i forhold til potensiell påkost. Bremser, forstilling, støtdempere og kanskje en dynamo og et hjullager er jo ting som kan jo gå føyken etter hvert.

Med dette i bakhodet, kan man gjøre svært gode kjøp. Det er i alle fall min erfaring med langkjørte biler som ikke er for altfor gamle.

I ditt tilfelle ville jeg nok vært litt ekstra oppmerksom på DSG-girkassa disse bilene er utstyrt med. De har det tradisjonelt vært en del tull med, selv om de har blitt bedre underveis.

Hyppige oljeskift, minst én gang i året, uansett kjørelengde anbefales framover. Med litt godt stell generelt, mener jeg at denne bilen skal kunne gå både det doble og kanskje det tredoble av hva den har gjort nå.

Er bilen hel, pen og i teknisk god stand tror jeg dette kan være et smart kjøp. Og at den vil kunne tilfredsstille familiens bilbehov i mange år framover.

Lykke til med bilkjøp.

