Volvos beslutning overrasker, men hos Bilia Norge er det business as usual

Administrerende direktør Frode Hebnes sier til NTB tirsdag at de ansatte definitivt ikke har grunn til å bekymre seg over arbeidsplassene sine.

– I det kortsiktige bildet er det business as usual som gjelder for oss. Vi er overrasket over det Volvo har valgt å gjøre, men jeg er helt overbevist om vi kommer til å videreføre servicemarkedsoperasjonen vår uavhengig av dette. Dette vil verken påvirke ansatte eller kunder, sier han.

Oppsigelsestiden er to år og gjelder både bilsalg og service. Etter denne perioden vil Bilia fortsette å betjene Volvo-biler og selge bruktbiler.

Kun nye biler

– Bilvirksomheten er underlagt en global transformasjon, og vi er overbevist om at Bilia vil fortsette å spille en sentral rolle i fremtiden. Siden Bilia har hatt et langsiktig og utviklende samarbeid med Volvo, forventer vi å finne samarbeidsformer i fremtiden for å utvikle tjenester som overgår våre kunders forventninger og behov, uttalte administrerende direktør Per Avander i Bilia i en pressemelding mandag.

Hebnes sier de vil videreføre skade-, lakk- og bruktbilvirksomheten knyttet til Volvo uavhengig av dette. Det er bare salg av nye biler dette gjelder.

– Vi er i dialog med Volvo om hvordan det langsiktige bildet skal bli knyttet til salg av også nye Volvo-biler. Vi har et partnerskap i Norge som strekker seg tilbake til 1933. Det grunnfjellet er veldig solid. Jeg er overbevist om at vi kommer til å finne gode løsninger fremover, sier han.

Spørsmål ved beslutningen

Også ledelsen i Bilia Norge stiller spørsmål ved hva som ligger bak beslutningen som nå er tatt.

– Beslutningen og initiativet er Volvos, som vi altså opplever som overraskende. Men det er helt i henhold til det handlingsrommet Volvo har. Det er ikke noe avtalemessig utfordrende ved dette, og det tar vi til etterretning, sier Hebnes.

Han sier at han ikke ser mørkt på fremtiden på Bilias vegne, som følge av mandagens melding.

– Bilia Norges underliggende drift har kanskje aldri vært sterkere enn i dag, også i forhold til kundetilfredshet. Vi blir aldri gode nok, men vi har nok et ganske brukbart nivå. Det er også gledelig i en sånn situasjon som vi er i i dag, sier administrerende direktør Frode Hebnes.

Størst i Norden

Bilia er Nordens største bilforhandler og solgte i fjor nye Volvo-biler for cirka 6,4 milliarder svenske kroner i Sverige og Norge.

Bilia Norge har 1.200 ansatte med tyngdepunkt på Østlandet med Volvo, BMW, Mini, Toyota og Lexus. I tillegg har de Toyota- og Lexus-virksomhet i Trøndelag.

Hele selskapet har rundt 5.000 ansatte fordelt på 135 anlegg i Sverige, Norge, Tyskland, Luxembourg og Belgia.