Derfor et dette lille tallet så utrolig viktig

Hei. Jeg har følgende spørsmål:

Kan en bil som er førstegangsregistrert i mars 2013 være en 2014-modell? Eller er det en 2013-modell, tror du? Mvh. Arne

Benny svarer:

Hei Arne! Dette er en velkjent problemstilling som har vært opp i denne spalten tidligere også.

Du er med andre ord ikke den første som stusser over dette. Neppe den siste heller. Det viser seg nemlig overraskende ofte at en bil kan framstå som to ulike årsmodeller.

Én når den kjøpes – og en annen når den selges/byttes inn. Det er ikke alltid like lett å være forbruker oppi dette.

Men selvfølgelig er en bil bare én årsmodell. Bilbransjen kan framstå som litt uryddig på dette. Det er synd og det bygger ikke akkurat troverdighet.

En 2014-modell kan godt være produsert på sensommeren eller høsten 2013. Men som nevnt, er dette er en vanlig kilde til diskusjon. Både ved kjøp og salg.

Løsningen er heldigvis enkel. Det er nemlig fullt mulig å lese ut den korrekte årsmodellen (ikke produksjonsåret) i bilens chassisnummer. Det finner du i bilens vognkort.

Her har prisene doblet seg de siste 10 årene

Her er fasiten

Tabellen gir en komplett oversikt på hvilken årsmodell en bil er basert på tiende sifferet / bokstaven i chassisnummeret.

På de de aller fleste vanlige biler skal det tiende tegnet i chassisnummeret gi informasjon om årsmodell. Er det en A er det 2010, er det B er det 2011, C = 2012, D = 2013 osv. osv. Verre er det ikke, og dette kan ingen komme fra. Det "beviset" er endelig og bør effektivt stoppe enhver diskusjon eller kverulering rundt dette med årsmodell.

I ditt konkrete tilfelle tviler jeg på at en 2014-modell er registrert så tidlig som i mars 2013. Men les av chassisnummeret, så får du fasitsvaret.

Spørsmålet er ofte om en 2014-modell, registrert i 2013 er mindre verdt enn en 2014-modell som også er registrert i 2014?

Jeg mener det er helt minimale forskjeller her, så lenge det ikke er snakk om vesentlige endringer, som facelift, annet utstyr, nye motorer eller andre oppgraderinger på de forskjellige årsmodellene. Da kan det til gjengjeld være snakk om mange tusen kroner.

Om det ikke er noe endringer har dette etter min mening lite å si. Da har servicehistorikk, kilometerstand og generell tilstand like mye – eller mer, å si enn de få månedene det tross alt er snakk om.

Håper svaret var oppklarende og at du finner ut av dette.

Stort arkiv

