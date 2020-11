Nytt bilmerke – slik starter de opp i Norge

Det er ikke så ofte det kommer nye bilmerker til Norge, på dette området har 2020 vært et stort unntak.

I år har vi stiftet bekjentskap med blant andre «nye» MG, XPeng og Polestar. Og nå kommer også et merke ved navn BYD.

Etableringen i Norge har vært kjent en tid, Nå kommer de første bilene til landet. Importøren RSA som fra før tar inn blant andre Suzuki og Isuzu til Norge beskriver den elektriske nyheten som «rimelig, pålitelig og miljøvennlig».

Også dette handler altså om elbil. BYD er store på elektriske nyttekjøretøy. I Norge starter de med BYD T3. En varebil som skal være skreddersydd for håndverkere som ønsker et miljøvennlig og rimelig fremkomstmiddel.

Startprisen er klar

T3 har rekkevidde på inntil 310 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Den har varerom på 3,5 m3 og smarte lagringsløsninger.

BYD har allerede gått ut med prisen. Den starter på 324.900 kroner, før den spesielle miljø-rabatten elektriske varebiler får fra ENOVA.

T3 har nyttelast på 645 kilo. Med blant annet topphengslede bakdører og skyvedører på begge sider, er det lagt til rette for at man enkelt kan håndtere gjenstander inn og ut av bilen.

Les også: De som kjøper denne kan få 50.000 kroner i støtte

Utvalget av elektriske varebiler har vært ganske begrenset lenge.Men nå er det i ferd med å løsne for fullt.

Marked i stor vekst

Batteripakken er på 50,3 kWt. Denne kan lades fra 30 til 80 prosent på 30 minutter med DC-hurtiglader (CCS). Ladetiden med AC-tilkobling regnes til cirka 7,5 timer.

– Markedet for elektriske varebiler er i stor vekst, og vi har stor tro på at dette er en el-varebil som møter den økende etterspørselen etter rene, nullutslippsvarebiler. Ettersom Norge er verdens mest elektrifiserte bilmarked, har vi troen på at T3 vil passe godt inn. BYD har raskt opparbeidet klasseledende ekspertise innen oppladbar batteriteknologi, og vi ser frem til å utvikle dette samarbeidet, sier salgssjef i BYD, Simen Wøien Christensen.

Les også: Du gjetter neppe prisen på denne Hiacen

Slik ser førermiljøet ut, BYDs målsetning er at dette skal bli arbeidsplassen til mange nordmenn de kommende årene.

Har solgt over 750.000 elbiler

BYD-modellene skal selges gjennom både RSA sin egen forhandlerkjede RSA BIL, og en rekke andre forhandlere og forhandlergrupperinger.

– Vi har biler tilgjengelig for rask levering, legger Christensen til, i en pressemelding.

BYD har de siste årene solgt over 750.000 batterielektriske biler, noe som gjør dem til en av verdens største produsenter av elektriske kjøretøy. Selskapet introduserte elektriske varebiler og lastebiler for første gang i 2013, og har siden den gang hatt en solid vekst.

Artikkelen er først publisert av broom.no.