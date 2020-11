Plass- og komfortmester – som snart kan bli mye dyrere

Da Volvo presenterte V90, var den svensk/kinesiske bilprodusenten helt i startgropa på en ny retning. Den nye Herregårdsvogna, som Volvo kaller stasjonsvognene sine, var et langt steg videre fra forgjengeren V70.

Den ble også for første gang ladbar. T8 var betegnelsen på den avgiftsgunstige råtassen som ble bestselgeren i Norge.

Med 407 hk, firehjulsdrift og pris som startet på under 700.000 kroner, traff den godt.

Siden den tid har prisen lagt på seg litt. Nå må du ute med fra 710.000 kroner. Det kan imidlertid fort endre seg ...

Blir dyrere

Volvo V90 T8 Inscription Motor: El + 2-liter bensin Effekt: 390 hk / 640 Nm Forbruk: 0,17 l/mil 0-100 km/t: 5,3 sek. Toppfart: 180 km/t Bagasjerom: 560 / 1.526 liter Lengde x bredde x høyde: 493 x 189 x 147 cm Vekt: 2.019 kg Pris fra: 710.000 kroner Pris testbil: 839.950 kroner

V90 T8 er nemlig en av modellene som risikerer et kraftig prispåslag fra nyttår. Hvis forslaget til statsbudsjett blir stående, øker avgiftene med over 27.000 kroner.

I dag får ladbare hybrider maksimalt vektfradrag i engangsavgiften dersom de klarer 50 kilometer på ren strøm. Nå vil regjeringen øke dette kravet til 75 kilometer.

Det betyr i praksis at en rekke ladbare hybrider vil merkbart dyrere – inkludert Volvo V90 T8 – dersom dette budsjettet vedtas.

Så skal du ha en slik, er det kanskje smart å kjøpe nå ...

Testbilen er en Inscription-utgave - med fokus på luksus og mye utstyr.

Hva er nytt?

V90 har fått en facelift, som i kjent stil betyr forsiktige designendringer. Blant annet får den nye tåkelys, litt annerledes lykter og nytt design på nedre del av støtfangeren foran.

De nye LED-baklysene har et mørkere design, og inkluderer sekvensielle blinklys.

Det viktigste er nok likevel at den elektriske rekkevidden er blitt betydelig bedre. Takket være litt større batteri (11,6 kWt vs. 10,4 i utgående modell) – klarer den nå 57 kilometer, målt etter den nye og mer realistiske WLTP-metoden. Det er slett ikke verst!

Volvo Care Key gjør det mulig å legge inn en fartssperre på bilen, slik at du kan være trygg på at de som bruker den, ikke kjører alt for fort.

For øvrig er drivlinjen ganske så identisk. Effekten på den 2-liters firesylindrede bensinmotor foran er riktignok på 303 hk (mot 320 da V90 T8 ble lansert). Men dreiemomentet er det samme: 400 Nm.

Elmotoren er som før på 87 hk. Oppgitt samlet effekt er 390 hk og et dreiemoment på 640 Nm.

Vi tar også med at siden dette er en 2021-modell, er toppfarten begrenset til 180 km/t. Det er ikke noe du kommer til å tenke noe særlig over, før du eventuelt drar på bilferie til Tyskland.

2021-modellene er også tilgjengelig med det Volvo kaller Care Key. Det gjør at bilen kan programmeres til en brukerstyrt makshastighet (for eksempel 110 km/t som er høyeste tillatte hastighet i Norge), når denne nøkkelen er i bruk.

Interiøret utstråler høy kvalitetsfølelse. Infotainmentsystemet er bra - men etter å ha prøvd det nye som står i elbilen Polestar 2 (der Volvo er eier), blir dette plutselig litt gammeldags ...

Hva er styrker og svakheter her?

Med nesten 400 hk i en familiebil, får du et solid kraftoverskudd. 0-100 km/t tar imidlertid 5,3 sekunder – mot 4,8 sekunder i den forrige T8-en med 407 hk. Akkurat det er en betydelig forskjell.

V90 oppleves aldri treg, men er ikke spesielt kvikk, heller. En litt lat girkasse er med på å underbygge det trauste og trygge, framfor det sportslige.

Utover å føles trygg, er fokus rettet mot komfort. Og for en komfort! V90 er en særdeles behagelig bil på langtur. Det er stille, fantastiske seter og et understell som jafser i seg ujevnheter uten å mukke.

Bakseteplassen er ganske enkelt imponerende.

Plassen er god. Særlig i baksetet. Her er det nesten limousine-plass til bena. Bagasjerommet er fortsatt på 560 liter. Det holder for de fleste. Det er et eget rom for ladekablene når du løfter gulvet.

Det kunne imidlertid vært enda mer plass, for her har Volvo valgt design over praktisk nytte. Bakluka lener seg kraftig framover, noe som ser bra ut, men som samtidig stjeler litt bagasjeplass.

Designet bakfra har fått et betydelig løft, gjennom de nye baklysene. Da skjønner du med en gang at dette er den nye modellen. Men utover det, er designendringene såpass små at de fleste nok ikke legger merke til det.

Bagasjerommet er på 560 liter – og er dermed det mest romslige i klassen av ladbare stasjonsvogner. Baksetene foldes ned 40/20/40, og du kan sette opp en skillevegg når du har noen få handleposer som du ikke vil skal flyte rundt i bagasjerommet.

Rekkevidden virker å holde det den lover. Vi klarer rundt 48-50 kilometer i høsttemperaturer på rundt 10 grader, uten å tilpasse kjøringen nevneverdig for å komme lengst mulig.

Langtidsforbruket på testbilen står på 0,69 l/mil, men det gir heller ikke noe realistisk bilde av hva du kan forvente. Alt er avhengig av bruksmønster. Du kan kjøre omtrent uten å bruke en dråpe bensin, eller nærme deg 0,8-0,9 om du dropper lading og har mye småkjøring.

Hva koster den?

I skrivende stund koster V90 T8 fra 710.000 kroner. Inscription-utgaven vi tester, med mer utstyr, starter på 738.000 kroner.

Men vi risikerer altså et solid prishopp fra nyttår, takket være nye avgifter på ladbare hybrider.

Før var Volvo alene i klassen med stor ladbar stasjonsvogn med firehjulsdrift. Nå er situasjonen en helt annen ...

Hvem er konkurrentene?

En periode var Volvo ganske alene om å ha en stor ladbar stasjonsvogn i premiumsegmentet. Men på kort tid har Audi, Mercedes og BMW meldt seg skikkelig på her.

BMW 530e xDrive Touring (292 hk / 52 km elektrisk rekkevidde) er rimeligst, og koster fra 620.900 kroner.

Mercedes E300de 4Matic koster fra 691.000 kroner (306 hk / 50 km elektrisk rekkevidde), og er den eneste som bruker dieselmotor i kombinasjon med elmotoren.

Audi A6 Avant Sport 55 TFSI e er dyrest. Med 367 hk og en rekkevidde på 52 kilometer, koster den fra 862.400 kroner.

Innvendig er det få endringer. Det trengs heller ikke. Dette er klasse til fingerspissene.

Vil naboen bli imponert?

Volvo V90 er en lekker bil, og designet holder seg godt. En liten facelift vil gjøre at de mest ihuga ser at du har byttet bil. Fargevalg og felger avgjør i stor grad om du legges merke til. Alt under 20" felger ser litt puslete ut på V90 ...

Broom mener:

Storhetstiden til V90 T8 kan nærme seg slutten. Ikke fordi bilen er dårlig, for det er den virkelig ikke. Men premissene for ladbare hybrider endrer seg trolig noe fra 2021.

I tillegg har BMW, Audi og Mercedes endelig fått ut fingeren, og tilbyr konkurransedyktige alternativer i segmentet. Nå har kundene plutselig et valg.

Men Volvoen er raskest (0-100 km/t), har høyest effekt (390 hk), best rekkevidde (57 km) og størst bagasjerom (560 liter). Legg til imponerende komfort, så skjønner du at det fortsatt finnes flere gode argumenter for å velge svensk/kinesisk ...

Vi synes V90 kler aller best R-Design-pakken.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan norske bileiere fortelle hva de selv synes om bilen sin. Akkurat det har tusenvis gjort allerede – og det ligger inne over 9.000 omtaler.

Volvo V90 har fått gode karakterer av eierne. Basert på 25 vurderinger får den 8,9 av 10 poeng.

Du kan også legge inn en vurdering det er tar kun noen minutter. Klikk her!

Visste du at:

– Volvo var først i verden med tåkelys både foran og bak - det fikk de alt i 1987

– Volvo V90 T8 kan Polestar-optimaliseres til 422 hk

– I skrivende stund ligger det nesten 300 brukt Volvo V90/V90 Cross Country til salgs på bruktmarkedet!

