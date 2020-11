Derfor er det så viktig å sjekke dette før kulden kommer

10 tips for å gjøre bilen klar for vinteren :

Dekk: Det aller viktigste på glatte vinterveier er at du har trygge og gode vinterdekk. Mønsterdybden skal være minst tre millimeter, men NAF anbefaler minimum fire millimeter. Husk at lufttrykket kan variere med temperaturforandringer. Sjekk derfor trykket en gang i måneden.

Sjekk batteriet: Det er lett å unngå flatt batteri dersom du sjekker dette før den verste kulden setter inn. Selv kan du sørge for et batteri i toppform ved å vedlikeholdslade det flere ganger gjennom vinteren.

Smør låser og dører: Vann som har samlet seg langs dørlistene og i dørlåsene fryser i kulden. Resultatet er at de ikke lar seg åpne. Bruk derfor silikonstift på alle dørlister og sprøyt inn låseolje i alle låser.

Sjekk frostvæsken: Når ble frostvæsken på din bil kontrollert sist? Hvor mange minusgrader tåler kjølevannet? Dette kan et NAF-senter eller verksted raskt måle for deg. For lite frostvæske i systemet kan i verste fall føre til at kjølevannet fryser og skader motoren.

Skift til tynnere motorolje: Tynnere olje gjør at motoren starter lettere i kulda. Det gir dermed mindre slitasje på motoren og den varer lengre. Husk å kontrollere oljenivået jevnlig.

Lys: Sjekk at alle lysene virker som de skal. Om vinteren er det mørkt mesteparten av døgnet, og derfor helt avgjørende at lysene fungerer.

Vindusviskerne: Sjekk at gummien på viskerne er hel og ren. Dersom den er slitt, så bytt viskere.

Bruk håndbrekket jevnlig: Håndbrekket har lett for å sette seg fast i kulda. For å unngå dette, bør du derfor passe på å bruke håndbrekket ofte, slik at mekanismene er i jevnlig bevegelse.

Sjekk frontruta: For trafikksikkerhetens skyld må du sørge for å ha ren og klar frontrute. Husk også å vaske den på innsiden.

Fyll en bag med dette og plasser i bilen: - En god isskrape med tagger på en av sidene for å ta stålisen - Snøkost - Lommelykt - Låsolje - Dekkvask/-rens - Startkabler med overspenningsvern - Liten spade (gjerne sammenleggbar) - Hurtigkjetting eller autosokk - Ekstra varme klær, votter/hansker, hodeplagg og fottøy - Pledd