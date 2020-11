– Blir spikeren i kista for fossil- og hybridbiler.

Enn så lenge er det kun i Norge det "lønner seg" å kjøpe elektriske biler. Fortsatt er disse nemlig betydelig dyrere å produsere, enn biler med fossil drivlinje. Og det gjenspeiles som regel i prisen.

Produksjonskostnadene handler i stor grad om batteriene – som utgjør opptil en fjerdedel av hva det koster å bygge en bil.

Men nå har UBS, en sveitsisk bank og finansselskap med hovedsete i Zürich og Basel, forespeilet at prisforskjellen rundt produksjon vil gå raskt nedover. Og at det allerede i 2024 blir like billig som å produsere diesel og hybridbiler.

Det vil i tilfelle få stor betydning for det globale salget av elbiler.

Etiske utfordringer

En av de store ulempene med elbiler, har nemlig alltid vært kostnadene knyttet til kobolten i litiumbatteriene. Halvparten av verdens forbruk av denne råvaren hentes og raffineres i Kongo og Kina.

Her finnes det for øvrig både etiske og økonomiske utfordringer. UNICEF mener at det jobber rundt 40.000 barn under umenneskelige forhold i gruver i Kongo, for å hente ut kobolt.

Stor økning av elbilsalget

Men prisene på litiumbatterier har falt mye de siste årene. Og UBS tror at dette vil hjelpe elbilandelen globalt betydelig.

De spår at elbiler vil stå for 17 prosent av salget i 2025 – og hele 40 prosent, fem år senere. Sett med norske øyne, kan dette virke lite. Men det er viktig å huske at vi er i en helt unik situasjon.

EU og Kina er de stedene i verden med høyest elbil-salg. Og selv i EU er det ventet at bare rundt en million biler vil være helelektriske eller hybride i 2020 – av totalt 11 millioner.

Over og ut for hybrider

– Det er ikke mange grunner igjen for å kjøpe bil med bensin- eller dieselmotor etter 2025, mener analytiker i UBS, Tim Bush.

Han sier videre at han tror denne utviklingen vil bli spikeren i kista for ladbare hybrider.

Mange har snakket om at den magiske grensen for kostnader på bilbatterier er 100 dollar per kWt. Når prisen går under det, vil produksjonskostnadene nærme seg fossilbiler.

USB spår at prisen vil synke til under 100 dollar per kWt i 2022 – og altså bli såpass lav at prisforskjellen rundt produksjon er helt borte, to år senere.

Norge i særklasse

Her i Norge er vi som nevnt i en helt egen liga, hva gjelder elbil. Faktisk er målet at alle nye biler som selges her skal være elektriske i 2025.

Nå har enkelte politikere gått inn for å skyve på denne målsetningen – og heller sikte mot 2030 som "deadline".

2020 vil uansett blir historisk. I år vil elbiler for første gang stå for over 50 prosent av nybilsalget.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.