Stadig flere norske biler går opp i røyk

At det kan bli dramatisk når en bil begynner å brenne, behøver man ikke være rakettforsker for å forstå. Det kan få fatale konsekvenser.

Samtidig er det noe som stadig flere av oss opplever. Tall fra forsikringsbransjen viser nemlig en uheldig trend. Antallet bilbranner i Norge har økt jevnt og trutt de siste årene.

Hvert eneste år opplever rundt 3.500 nordmenn at bilen begynner å brenne. Men det stopper ikke der. Gjennomsnittlig utbetaling per bilbrann går også kraftig opp.

I fjor ble 3.304 bilbranner i Norge meldt inn til forsikringsselskapene. Disse utgjorde skader for 266 millioner kroner.

Første halvår i år var det meldt inn 3.234 bilbranner, altså nesten like mange som i hele fjor til sammen. En del av denne økningen skyldes brannen i parkeringshuset på Sola i januar. Trenden er uansett foruroligende.

Elbiler er ikke verstingene

Det har sikkert en sammenheng med det stadig økende antallet elbiler å gjøre, er det nok mange som tenker. Men det stemmer ikke.

– Nei, det gjør ikke det. Men enkelte medier er flinke til å skrive om det, når nettopp en elbil brenner. Tallenes klare tale er derimot at det er fossilbilene som er overrepresentert her, om vi ser på prosentvist antall biler i trafikken.

Det forteller Sigmund Clementz som er informasjonssjef i If.

Elbiler brenner mindre enn fossilbiler – stikk i strid med det mange tror.

Årsakene til de dystre tallene er flere, tror informasjonssjefen.

– Moderne biler er jo høyteknologiske og svært avanserte. Det finnes meter på meter med kabler og ledninger, mangfoldige kontaktpunkter og styresentraler hvor det potensielt kan oppstå dårlig kontakt med varmgang og i verste fall brann som følge.

Salting kan gi dårlig kontakt

Et annet moment han påpeker, og som er aktuelt for årstiden, er salting av veier. Det mener han også kan få uheldige konsekvenser med tanke på brann.

Å få tatt en skikkelig motorvask er ikke dumt med tanke på motorbrann. Det sier Sigmund Clementz som er informasjonssjef i If forsikring.

– Absolutt. Dette med salting er både på godt og vondt. Om vi ser på det i denne sammenhengen, fører økt bruk av salt til irr og korrosjon i kontakter og ledningsnett. Igjen oppstår dårlig kontakt og dermed fare for varmgang, forklarer han.

Han anbefaler også motorvask, men forstår at enkelte bileiere gruer seg for å gå løs på dette selv, i et motorrom stappfullt av ømfintlig elektronikk.

Mer brannsikkert

– Til og med verksteder kvier seg for dette på enkelt bilmodeller. Rett og slett i frykt for å ødelegge noe. Men det er nå en gang slik at en brann fort får bedre tak og kan utvikle seg raskere i en skitten motor med støv, fett og oljesøl. En ren motor er mer brannsikker, slår han fast.

Innledningsvis var vi innom elbiler kontra fossilbiler og brann. En av fordelene med elbilene i så måte er at motoren i en slik bil er lite brannfarlig, kontra en fossilmotor.

– Dette med antennelig drivstoff, oljelekkasjer og søl i kombinasjon med varmt eksosanlegg eller turbo samt et tenningsanlegg som kan slå gnister, tror jeg nok er en av årsakene til at bensin- og dieselbiler fortsatt er på branntoppen, avslutter Clementz.

Saken ble først publisert på Broom.no