– Jo – nye biler ruster fortsatt

Vinteren står for døren. Snart er kuldegradene og snøen her. Dermed også veisaltet. Dette evig omdiskuterte middelet som fjerner isen, men som er alt annet enn bra for bilen din. Salt, fuktighet og stål har som kjent alltid vært en dårlig kombinasjon. Det fører som de fleste er kjent med til rustangrep.

Ikke bare på eldre biler. Også nyere biler er skadelidende under dette. Et problem som mange bileiere naturlig nok er klar over.

– Ja, nå er det høysesong her hos oss og fullt trøkk.

Det sier Janne Bronndal som er daglig leder hos Oslo Antirust AS.

– Vi behandler nå i snitt rundt 20 biler hver eneste dag, så det er mer enn nok å henge fingrene i. Det har blitt noe overtid også, smiler hun.

Oslo Antirust AS behandler rundt 3.000 biler i året og telefonen ringer jevnt og trutt …

Har sendt kunder hjem ...

Årlig behandler de rundt 3.000 biler, fordelt på fire arbeidsstasjoner. Enda er det litt snaut for å ta unna toppene.

– Etter jul er det tradisjonelt litt stillere, før det tar seg opp igjen på vårparten, utover sommeren og mot høst og vinter igjen. Litt rart egentlig, for biler ruster jo hele året, mener hun.

– Og nyere biler ruster fortsatt?

– Jeg er redd jeg har svaret mange ikke liker, men – jo absolutt. Nye biler ruster også. Mer enn mange liker å tenke på. Vi har hatt kunder her med nyere biler som nesten har fått sjokk når de får se bilen sin på en løftebukk. Etter bare to-tre år kan de være ganske brune under.

– Vi har også hatt biler der jeg rett og slett har sendt hjem kunden. Jeg har ikke samvittighet til å ta betalt for en antirustbehandling på en bil som vi ser får kjøreforbud på EU-kontrollen et par måneder etterpå, forklarer Bronndal videre.

Dette med antirustbehandling har den siste tiden vært noe omdiskutert. Importører for enkelte bilmerker opplyser om at fabrikkgarantien mot rust ikke gjelder om bilene gjennomgår en rustbeskyttelse.

– Hvordan er dette for dere?

– Vi har fått med oss den debatten, ja. Er man i tvil så bør man ta kontakt med sin forhandler eller respektive bilimportør for å få sjekke. Også med tanke på hva slags produkt de eventuelt anbefaler – for å være helt sikker, råder hun.

Les også: Derfor avlyser de høstens store bulkedag

Slik er en bil som er behandlet med sauefett, eller Fluid Film, ut etter behandling. Den beige "guffa" er lanolinolje som aldri vi tørke helt inn.

Lanolinolje

– Selv er vi heldige. Vi aldri har aldri fått nei. Grunnen blant annet at vi bruker et rent og økologisk nedbrytbart naturprodukt. Helt uten kjemikalier og uten noen form for løsemidler, nemlig Fluid Film. Dert gjør det enklere og mindre skummelt, forklarer den hyggelige damen videre.

– De fleste importører sier at det er antirustverkstedet som utfører jobben som ar ansvarlig for at produktene de bruker ikke påvirker bilene negativt. Det har vært behandlet titusenvis av biler med Fluid Film og det finnes ikke ett eneste eksempel på at produktet vårt har påvirket karosserikitt eller lim negativt, legger hun til.

Fluid Film er en lanolinolje, eller det som mange også omtaler som sauefett. Men det er ikke rester etter høstens fårikålmiddager. Lanolinoljen blir utvinnet av saueull og er et amerikansk produkt som produseres i teknologiske og super-hippe Silicon Vally i California. Ulla derimot, kommer fra europeiske sauer.

Hva er det som gjør dette spesielt?

– Vi erfarer at denne oljen er helt unik til understellsbehandling, og at den kan brukes der vanlige antirustmidler funger dårlig. For eksempel på biler som allerede har begynt å ruste. Vår olje trekker inn i rustporene, fortrenger eventuell fuktighet, og den blir der. Den samler heller ikke skitt og støv på samme måte som vanlig olje. Fluid Film brukes på skip og i offshoreindustren på grunn av sine saltvannsbestandige egenskaper. Den brukes også av NASA.

– Siden denne oljen ikke fordamper eller størkner, er den aktiv og penetrerende over lang tid. Den egner seg svært godt som både rustløser og smøremiddel, ved siden av å hindre rust. Du kan bruke den på sykkelkjeder, hengsler, låser – ja det meste. Den kan også brukes som beskyttelse for elektronikk, elektriske terminaler og kontakter, samt på fordelerlokk, batteri-poler og slike ting.

Det forklarer en ivrig Bronndal videre. Innimellom en jevn strøm av både kunder og telefoner.

Les også: Én ting gjør det skummelt å kjøpe denne bilen

Fluid Film, er fett fra saueull og dermed økologisk nedbrytbart da det er uten kjemikalier, og løsemidler.

Lukter ikke sau

Oljen er relativt tyntflytende. Det gjør at bilene som er behandlet med dette kan dryppe litt i etterkant av behandlingen. Særlig i varmt sommervær.

– Har man nylagt belegningsstein på gårdsplassen, bør man kanskje ikke sette bilen der rett etter behandlingen, bekrefter Bronndal.

Men hun legger til at dryppingen avtar relativt fort.

– Er det samme årsak som gjør at middelet slites av over noe tid?

– Ja, mekanisk slitasje som sølesprut, slaps og steinsprut bidrar til en viss slitasje. Derfor anbefaler vi oppfølgende behandling i løpet av et par, tre års tid. Det gjelder for de fleste andre antirust-produktene også, sier Bronndal.

Vil man gjøre jobben selv, selges det gjør-det-selv kit også. Har du tilgang på trykkluft finnes alt du trenger i et hendig sett. Det inneholder alt fra sprøyter, Fluid Film, til ulike slanger og dyser for påføring.

– Mange sier dette luker skikkelig sau?

– He, he ... Ja, det har vi hørt også. Det lukter litt, det gjør det. Men ikke sau, fjøs eller fårikål. Lukten avtar også ganske fort. Er man sensitiv mot lukt, så tilbyr vi faktisk en variant som lukter mindre. Men den selger vi veldig lite av. Så dette problemet er nok noe overdrevet.

Les også: Tester toppfarten – da holder det på å gå galt

Opplever at biler fra Asia og USA er dårligst

Hun legger til at det er stor forskjell på måten nye biler er behandlet på.

– Mange er bra. Vår erfaring etter mange år i bransjen er at merker som Volvo og BMW er blant de beste. Franske biler er noe ujevne. Noen er gode – andre ikke like gode – for å si det litt pent.

Biler fra Asia og USA er de vi opplever som dårligst, sammen med enkelt modeller fra Europa. Her er det ofte bart metall på deler i hjuloppheng og i understellet. Da blir det fort brunt, selv om det ikke er direkte farlig. I alle fall ikke i første omgang.

– De aller beste opplever vi er Tesla Model S og X, sammen med elbilen BMW i3. De er jo lagd i henholdsvis aluminium og kompositt-materiale, men også på disse bilene kan det være smart å behandle det som er av stål. For det ruster som på andre biler, avslutter den daglige lederen før hun må løpe.

En ny kunde venter på å få behandlet Mazdaen sin og i lomma til Bronndal ringer mobilen igjen.

Les også: Denne sjokolade-tabben kan koste deg titusenvis av kroner

Saken ble først publisert på Broom.no