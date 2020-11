Kjørte én kilometer over grensen – da var det ingen bønn i retten

Grensen for å miste førerkortet i en 80-sone er på 116 km/t. Da politiet oktober la seg på hjul etter en mann fra Ås, viste måleinstrumentene deres til slutt 117,21 km/t.

Fartsovertredelsen skjedde en lørdag kveld, på E18 i Svartskog, sør for Oslo.

I Follo tingrett forsøkte mannen imidlertid sitt beste for å få beholde førerkortet, det skriver lokalavisen Østlandets Blad.

– Siktede har fremholdt at tap av førerretten vil ramme hans barn, herunder ved at barnet ikke vil ha mulighet til å komme seg til barnehagen daglig. Det er blant annet vist til at det er langt å gå både til bussholdeplassen og barnehagen, og at det er risikofylt å gå den veien, samt at den kommende vinteren med særlige værforhold gjør det enda vanskeligere, skriver dommeren i rettsboken.

Terskelen er høy

Dette er grensene for å miste førerkortet: 30-sone: 56 km/t 40-sone: 66 km/t 50-sone: 76 km/t 60-sone: 86 km/t 70-sone: 106 km/t 80-sone: 116 km/t 90-sone: 126 km/t 100-sone: 141 km/t 110-sone: 151 km/t

Dette var imidlertid ikke nok til å redde førerkortet.

– Retten kan likevel ikke se at de forhold som er fremholdt, er tilstrekkelige for å gå under en tapsperiode på tre måneder. Retten viser til at terskelen for å anvende unntakstilfellene er høy, og praktiske problemer i forbindelse med dagliglivet, herunder levering og henting av barn i barnehage, på skole og fritidsaktiviteter, er typiske konsekvenser av tap av førerrett, skriver dommeren.

Reglene skal være like for alle. Derfor skal det også mye til for å kunne "forhandle" seg til et unntak i saker som dette. Foto: NTB Scanpix

Trekker fra sikkerhetsmargin

At mannen ble målt bare hårfint over grensen for førerkortbeslag, endret heller ikke på saken. Her fremholdt retten av reglene skal være like for alle.

Det hører også med til saken at politiet her trekker fra en sikkerhetsmargin. Slik sett er det grunn til å tro at mannen kjørte i minst 120 km/t. De aller fleste speedometere viser også litt for høy hastighet, dermed kan han godt ha hatt 125-130 km/t på speedometeret i bilen.

Mannen vedtok dommen på stedet.

