Nå kan du gjøre elbil-kupp – utvalget har aldri vært bedre

Stadig flere nordmenn kjøper elbil. I 2020 kommer for første gang elbilandelen til å bli over 50 prosent.

Men fortsatt er det mange som sitter på gjerdet, og er usikre på om det er elbil de vil ha. Noen synes også fortsatt at det er for dyrt.

Da kan bruktmarkedet være en god løsning. Og her har det virkelig skjedd ting, de siste årene. Fra å egentlig bare være snakk om Nissan Leaf, Mitsubishi i-miEV, Tesla og noen Think-modeller – er det nå et bredt utvalg av modeller.

I skrivende stund ligger det over 5.000 elbiler til salgs på Finn.no.

Og er du smart og følger med, kan du gjøre kupp både på nesten nye og godt brukte biler.

Dyrere brukt, enn ny

– Det som er litt unikt med bruktmarkedet for elbil, er at enkelte modeller er dyrere brukt enn ny. Det har vi sett flere eksempel på de siste årene. Her handler det en del om at etterspørselen noen ganger er så høy, at det blir lang leveringstid. Da er enkelte villige til å betale litt ekstra for å få bil med en gang, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Men den generelle regelen er likevel den samme som på andre bruktbiler: Det er mye penger å spare.

– Nå som det begynner å bli såpass mange biler der ute, er det absolutt mulig å gjøre noen kupp. Bruktmarkedet skiller seg dessuten fra nybilmarkedet, ved at det er diesel som er mest populært. Så elbiler er litt tyngre å omsette. Det er bra for kjøper, forteller Broom-Benny.

Under 100.000 kroner

Hvis du bare trenger en liten og enkel elbil, for eksempel til og fra kontoret, butikken og barnehage/skole, kan du få mye for under 100.000 kroner.

Prisene starter faktisk på rundt 30.000 kroner for de billigste modellene –som Think, første generasjon Nissan Leaf, Mitsubishi i-miEV (og søstermodellene Peugeot iOn og Citroën C-Zero).

Tettere opp mot 100.000 får du første generasjon av VW e-Golf.

Allerede her begynner det å bli veldig mye bil for pengene.

Tesla

Ett merke som har ledet an i elbil-utviklingen, er Tesla. Nå venter mange på deres kommende kompakt-SUV, Model Y. Den vil garantert treffe godt i Norge.

Men de har jo fra før hatt stor suksess med Model S, Model X og Model 3.

Høyt salg gjennom flere år drypper naturligvis også ned på bruktmarkedet. Over 1.000 Tesla ligger til salgs til en hver tid.

Mye Model 3

Prisene starter på under 250.000 kroner, for tidlige utgaver av Model S.

De rimeligste utgavene av SUV-en Model X må du beregne rundt 500.000 kroner for.

Model 3 får du for under 400.000 kroner. Dette er da ganske nye biler. Den kom på markedet først i 2019. Men allerede er det rundt 300 til salgs på bruktmarkedet.

Model 3 ble Norges mest solgte bil i fjor – med over 11.000 eksemplarer. Den ligger også pent på statistikken, så langt i 2020.

Kombinasjonen av god rekkevidde, firehjulsdrift, tilhengerfeste og lav startpris, har truffet godt.

SUV

Skal du ha SUV, men ikke Tesla, er det fortsatt en god porsjon modeller å velge mellom. I år ligger Audi e-tron an til å bli Norges mest solgte nybil. Den er det allerede mange av på bruktmarkedet, også.

Mellom 250 og 300 e-tron er til salgs til enhver tid. Noen titalls av disse er e-tron Sportback – som har en mer coupeaktig taklinje.

Både vanlige e-tron og e-tron Sportback er tilgjengelig med to batteripakker, med rekkevidde på henholdsvis 332 og drøyt 400 kilometer.

Her starter bruktprisene på 550.000 kroner, da er det med minste batteripakke.

Jaguar og Mercedes

Jaguar I-Pace og Mercedes EQC er også med i kampen om kundene i premium-SUV-segmentet. Begge tilbyr 4x4 og har bra plass - og kraftige motorer.

Av disse er det helt klart mest å velge mellom av I-Pace. Her starter prisene på 550.000 kroner. Rekkevidden på disse er 470 kilometer.

Mercedes er bare såvidt i gang med utleveringene av EQC, og derfor er det ikke mer enn noen titalls av disse på bruktmarkedet. For å bli eier av en av disse, må du ut med over 650.000 kroner.

Mest rekkevidde for pengene

Kia og Hyundai har gjort seg bemerket med god rekkevidde til folkelig pris. På bruktmarkedet er det gjerne Hyundai Kona, Kia e-Soul (andre generasjon) og e-Niro som sikrer deg mest rekkevidde for pengene.

Alle disse kan kjøre over 450 kilometer med de største batteripakkene, før de må lades. Prisene på disse starter på rundt 300.000 kroner.

Her kan vi også nevne Opel Ampera-e. Rekkevidden er på over 400 kilometer, og du kan få disse helt ned i 250.000 kroner.

Porsche dyrest

De dyreste brukte elbilene er ikke overraskende signert Porsche. Deres første elbil, Taycan, er blitt varmt mottatt i Norge.

Faktisk er det bare noen uker siden bil nummer 1.000 ble overlevert i Norge.

På bruktmarkedet må du ut med minst én million kroner for å få deg en utgave av innstegsmodellen 4S.

Den dyreste elbilen på bruktmarkedet er en Taycan Turbo S – som er priset til 1.999.000 kroner.

Porsche står bak de dyreste elbilene på markedet i Norge. Høy pris har imidlertid ikke hindret at over 1.000 norske kunder har fått utlevert sin bil, så langt i 2020.

(Artikkelen er først publisert av Broom).

