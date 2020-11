Nei – denne Volvoen vil du aldri få ladet

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Vi har lyst på Volvo V90 CC, men er usikre, siden de kun har diesel- og bensinmotor.

Den mildhybriden bruker mye drivstoff ser det ut som.

Vet du om denne kommer som ladbar hybrid, slik en del andre Volvo-modeller har gjort?

Benny svarer:

Heisann! Det går absolutt an å forstå at en Volvo V90 CC kan friste. Stor, komfortabel, romslig og sikker som den er. Dessuten har den en bakkeklaring på over 20 centimeter og et godt, gammeldags firehjulsdrift-system også. Den tar deg fram dit du vil, uansett føre.

Men jeg må nok få skuffe deg litt. Denne Volvoen vil du nemlig aldri få i ladbar utgave. Det samme gjelder forresten den noe mindre Volvo V60 CC også – for de som måtte lure på det.

Dette er det to grunner til. Jeg nevnte at bilen har et «gammeldags» firehjulsdriftsystem. Nærmere bestemt et Haldex-system med mellomaksel og en differensial på bakakselen.

Dette i motsetning til de ladbare T8- og T6-modellene, som også har firehjulsdrift. De har et system som er en del enklere og ikke like godt – med en elmotor på bakhjulene.

Volvo V90 CC finnes som mild-hybrid, men som ladbar dukker den neppe opp.

Haldex-systemet som CC-modellene av V90 og V60 er utstyrt med, tar en del mer plass. Plass som batteri, ombordlader og elmotorer kunne hatt. Men som man nå sliter med å få plass til. Vi får liksom ikke i både pose og sekk.

Man kan på en måte si at fordelen med bilen også har blitt en ulempe. Med tanke på at den ikke kan lades.

Dessuten veier det en del også. Både det med vekt og også pris er nok også medvirkende årsaker til at CC-ene ikke er ladbare. Samt at Haldex-sytemet er mekanisk og ikke elektrisk. En kombinasjon her vil være vanskelig å få til.

Det ligger vel litt i biltypens natur at de har et skikkelig firehjulsdrift-system også.

Dieselmotorene i disse bilene er også i ferd med å forsvinne. Fra nå av er det kun bensin som gjelder i V90 CC. Nemlig den nye mildhybriden med B5 bensinmotoren på 250 hestekrefter og et 48 volt hybrid-system som blant annet lagrer energi fra bremsing. Volvo hevder at drivstoffbesparelsen skal være opp mot 15 prosent sammenlignet med en konvensjonell fossilmotor. Personlig synes jeg det høres mye ut, men jeg har ikke testet dette selv.

Forbruket er, fra fabrikk, oppgitt til 0,75 l/mil. Det er vel kanskje grunn til å tro at det i praksis vil ligge noe høyere.

Skal du ha ladbar Volvo, må du nok kikke til den litt lavere og ikke fullt så barske V90 T8, med den elektriske firehjulsdriften.

Jeg er klar over at det kanskje ikke var svaret du ønsker deg, men det er slik det er nå. Jeg tror heller ikke det blir noen endringer rundt dette i modellens levetid.

Artikkelen er først publisert av broom.no.