Batterifeil kan gjøre at bilen ikke starter – ingen løsning før 2021

På et par måneder har Volkswagen allerede utlevert over 4.500 eksemplarer av den nye elbilen ID.3 til norske kunder.

Men det har langt ifra vært en problemfri start for den ferske elbilen.

Flere kunder melder om ulike problemer knyttet til bilens software. Det handler om alt fra feilmeldinger, problemer med lys, infotainmentskjerm og at ryggekameraet henger seg opp.

I et innlegg på et ID.3-forum, forteller også en fersk eier om at bilen plutselig bråbremset fra 90 til 40 km/t – mens den adaptive cruisekontrollen var aktivert.

Enkelte ID.3-kunder i Norge opplever at bilen ikke starter – fordi 12-voltsbatteriet tappes for strøm. Det er altså ikke hovedbatteriet det er noe galt med.

Bekrefter feil

Det er allerede kjent at bilens operativsystem ikke ble ferdig utviklet til produksjonsstart. Derfor vil enkelte ID.3-eiere bli kalt inn til en software-oppdatering på nyåret.

Feilen skal ligge i bilens programvare.

Nå bekrefter også Volkswagen denne feilen på enkelte eksemplarer av ID.3.

Det var Tek.no som først omtalte saken i Norge, ved å vise til svenske Vi Bilägare.

Dette er en svært viktig modell for Volkswagen. Selskapet sier selv at ID.3 er deres viktigste siden lanseringen av Golf i 1974.

Rettes ikke før 2021

Ifølge det svenske nettstedet vil Volkswagen løse problemet med en programvareoppdatering, men den er ikke ventet å komme før i første kvartal 2021.

Til de som skulle få trøbbel med bilen, har den norske importøren gått ut med følgende tips:

– Dersom start/stopp-knappen slås på igjen, innen ti sekunder, etter at tenningen er skrudd av, finnes det en mulighet for at individuelle kontrollenheter ikke avslutter sin kommunikasjon som kan medføre at de trekker strøm fra 12-voltsbatteriet, forklarer Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen i Harald A. Møller.

Saken ble først publisert på Broom.no