Håper FrP vil stoppe kraftig prisøkning på disse bilene

Tidligere i høst la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Her er det flere nyheter som betyr endringer for landets bilister.

For det første ønsker regjeringen å innføre årsavgift for elbilene – og at den skal være lik avgiften for motorsykler, en avgift på 2.135 kroner i 2021.

Samtidig skjerpes kravene til de ladbare hybridene. I dag får disse maksimalt vektfradrag i engangsavgiften dersom de klarer 50 kilometer på ren strøm.

Nå vil regjeringen øke dette kravet til 75 kilometer. Det betyr i praksis at en rekke ladbare hybrider vil merkbart dyrere – dersom dette budsjettet vedtas. I dag er det nemlig svært få av de ladbare bilene som går så langt på strøm.

Strupe viktig teknologi

Resultatet blir at flere biler vil få mer enn 40.000 kroner i avgiftsøkning. Det vil nok etter alt å dømme gjøre disse betydelig mer tungsolgte enn i dag.

Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening mener det er en dårlig ide å gi de ladbare hybridene mer avgift.

Bilimportørenes Landsforening er bekymret for at dette skal skje, og setter nå sin lit til at Fremskrittspartiet kan redde ladehybridene i budsjettforhandlingene

– Med avgiftshoppet på ladbare hybridbiler som regjeringen foreslår i statsbudsjettet, vil en svært viktig og klimavennlig teknologi strupes. Det finnes ikke elbiler som passer i alle segmenter ennå. Det må politikken ta hensyn til. På litt sikt vil de fleste ladbare hybrider ha en elektrisk rekkevidde på 80 til 100 kilometer, men det er noen år til vi er der. Regjeringens forslag er derfor for mye, for fort, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Mitsubishi Outlander PHEV er bilen som for alvor etablerte de ladbare hybridene i Norge, den har vært en storselger i flere år.

Kjøpe bensin eller diesel i stedet

Han mener at inntil det finnes elbiler som leverer på rekkevidde og hengerlast i alle segmenter, er de ladbare hybridene både viktige og klimasmarte. For mange vil alternativet være å kjøpe nye diesel- og bensinbiler i stedet.

– Vi håper og tror at FrP kan stoppe dette forslaget i budsjettforhandlingene. FrPs programkomité ønsker jo å fjerne engangsavgiften på alle biler. Dette vil være en god start, sier Andresen.

Han går i rette med Elbilforeningen og andre som hevder de ladbare hybridene har urimelige særfordeler i avgiftssystemet.

Nye og store Ford Explorer er en suksess i Norge. Men neste år kan den bli over 40.000 kroner dyrere.

– Det beste alternativet

– Vektfradraget kompenserer for den ekstra vekten batteriene utgjør. Det er helt rimelig, og er et avgiftsfritak for den elektriske delen av bilen, ikke ulikt fordelene vi har for elbilene, sier han.

Det siste året har de ladbare hybridene nesten doblet markedsandelen av nybilsalget. Andresen mener ladehybridene vil være viktige i mange år fremover.

– Til elbilene leverer på alle behov, i alle segmenter, er de ladbare hybridene det beste alternativet, både for forbrukerne og klimaet. Utslippene er svært lave. Det at stadig flere velger disse bilene, viser nettopp at folk ønsker biler med så lave utslipp som mulig. Bilimportørenes Landsforening mener at kravet til elektrisk rekkevidde kan økes fra dagens 50 til 60 kilometer i 2021. Mer er ikke ansvarlig med dagens teknologi, avslutter Andresen.

Saken ble først publisert på Broom.no