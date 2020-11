Beste oktober noensinne for bilsalget i Norge

Da corona-pandemien rammet Norge i mars, påvirket den også umiddelbart salget av nye biler.

Plutselig var det helt stille i mange bilforretninger og salget falt kraftig.

Det gikk imidlertid ikke lenge før bruktbilsalget tok seg opp igjen. Og i høst har det vært veldig god utvikling i salget av nye biler.

Oktober-tallene er akkurat klare. De viser at det denne måneden ble registrert hele 12.948 nye personbiler i Norge. Det er faktisk det beste oktober-tallet noensinne – og slår den tidligere rekorden som var fra oktober 2015.

Dobbelt så store

Noe av årsaken til dette er at det denne måneden har vært omfattende utleveringer av biler som er bestilt tidligere. Den suverene bestselgeren er Volkswagen ID.3. Dette er en bil flere tusen norske kunder har ventet lenge på. I september startet så endelig leveransene ut til kunder.

Volkswagen leverte totalt ut hele 2.889 biler i oktober. Det er nesten dobbelt så mye som Toyota på andreplassen, de endte på 1.576 biler. Med det gikk Toyota forresten forbi Audi som etter en fantastisk start på året, må se seg vippet ned til tredjeplass. 587 nordmenn fikk en ny Audi i oktober.

Én ting kan gjøre elbilene billigere de neste årene

Kraftig Mercedes-økning

Dette bildet er fra første båtlast med ID.3 – biler som nå er levert ut til kunder som har ventet lenge.

Så langt i år øker Audi-salget hele 47,1 prosent, sammenlignet med fjoråret. Det er knallsuksessen med elbilen e-tron som står for nesten alt salget hos Audi.

BMW på fjerdeplassen har levert ut 6.824 biler i årets ti første måneder. Volvo på femteplassen står for 6.669 biler. Her kan det komme et skikkelig byks før året er omme. Det avhenger av hvor fort Volvo kommer i gang med å levere ut sin elektriske XC40, en bil som flere tusen nordmenn har bestilt.

Hyundai holder sjetteplassen i Norge med 6.567 biler, nesten samtlige er elektriske. Deretter finner vi Mercedes som øker salget sitt med hele 129,5 prosent i år, her er elektriske EQC en viktig brikke.

ID.3 kom – mens e-Golf forsvinner

Elektriske EQC bidrar godt til å gi Mercedes en opptur i Norge.

Tesla ute av topp 10

Skoda holder åttendeplassen med 5.896 biler. Nissan er på niende med 4.752, mens Peugeot takket være en salgsøkning på 50,1 prosent tar tiendeplassen. Også her er det snakk om høy andel elbiler.

Med dette er Tesla akkurat nå ute av topp 10 i Norge. Så langt har 2020 vært ganske trått for den amerikanske elbilprodusenten, antall biler er 76,3 prosent bak fjoråret.

Totalt er det solgt og registrert 108.299 nye personbiler per oktober, viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Tilsvarende tall i fjor var på 121.096. Prosentmessig er det en tilbakegang på 10,6 prosent. Å hente inn det i årets to siste måneder kan nok holde hardt.

Her ruller den i land, bilen mange nordmenn har ventet lenge på

Denne saken ble først publisert på Broom.no.