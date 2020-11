Ett sted glemmer mange å tenke på smittefaren

Corona-pandemien har snudd opp-ned på veldig mye. Mange av oss har blant annet for første gang kjøpt munnbind og brukt det når vi har ferdes ute blant mange andre.

Det er et helt annet fokus på rengjøring og desinfisering enn for bare noen måneder siden. Likevel er det fortsatt endel områder mange kanskje ikke tenker på i denne forbindelsen.

Ett av dem er bilen. Norske biler vaskes sjelden innvendig, viser en ny undersøkelse.

Halvparten av bilparken må nøye seg med innvendig renhold hvert halvår eller enda sjeldnere. Det viser en måling foretatt av YouGov, for Autobransjens Leverandørforening (ABL).

16 prosent oppgir at bilen bare vaskes innvendig én gang i året. Tre prosent innrømmer at det aldri forekommer.

Få gjør det hver måned

– Bilens kupé er i realiteten et oppholdsrom som mange tilbringer mye tid i. Derfor burde den rengjøres like rutinemessig som når vi bruker kluten hjemme. I en tid med høy risiko for virussmitte, er dette blitt enda viktigere enn før, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

En drøy tredjedel av de spurte vasker bilen innvendig to til tre ganger i halvåret. 30 prosent krysser av for hvert halvår.

Kun 15 prosent gjør det minst én gang i måneden.

Mange av oss tilbringer mye tid i bilen, da er det også et poeng å holde det rent her.

Full desinfisering

– Vanene har omtrent ikke endret seg siden vi stilte forbrukerne samme spørsmål for syv år siden. Vi hadde nok håpet på en viss bedring nå, særlig fordi vi alle ellers er så opptatt av virusbekjempelse, sier Hansen, i en pressemelding.

Han viser til at et stort utvalg bilpleieprodukter har gjort det innvendige renholdet mye lettere enn før, samtidig som det finnes et stort antall profesjonelle tilbydere.

Nå er også en metode for full desinfisering av kupéen i ferd med å bli rullet ut.

Bruke verneutstyr

– Noen få verksteder prøver ut dette nå. Vi regner med at tjenesten blir bredt tilgjengelig i løpet av noen uker, sier Tom Roger Hammer, daglig leder i Billakkspesialisten AS, som i samarbeid med det britiske utviklerselskapet skal tilby teknologien til norske bransjeaktører.

Prosessen krever noe teknisk utstyr og tilgang på trykkluft. Arbeidet med desinfiseringen forutsetter dessuten bruk av verneutstyr. Derfor tas det sikte på at det i utgangspunktet er bilverkstedene som skal kunne utføre desinfiseringen.

– Behandlingen tar bare omtrent tre minutter, og bilen er klar til bruk etter ytterligere fem minutters virketid. Produsenten lover at metoden er svært effektiv, og dreper 99,99 prosent av alle virus og bakterier, inkludert Covid-19, sier Hammer.

Klimanlegget trenger også en rens av og til, det merker man blant annet ved at det med tiden kan bli vond og "innestengt" lukt i bilen.

Nytt og ukjent

Han regner med at behandlingen vil koste noen få hundrelapper.

I undersøkelsen fra ABL oppgir 20 prosent at det er ganske eller svært sannsynlig at de vil benytte seg av en slik tjeneste. To tredjedeler svarer at det er lite eller svært lite sannsynlig. 13 prosent krysser av for vet ikke.

– Tilbakeholdenheten må nok ses i lys av at dette er nytt og ukjent for folk flest. Men risikoen for virussmitte er noe vi må leve med i lang tid, så etter hvert vil vi trolig se at mange kommer til å benytte seg av både denne og andre lignende tjenester, sier Arild Hansen.

Artikkelen er først publisert av broom.no.