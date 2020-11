Denne Teslaen finner du ikke mange av i Norge

Husker du hvilken modell som var den første Tesla lanserte? Mange er kanskje fristet til å si Model S. Men de hadde faktisk en modell før det, også. En liten åpen sportsbil – basert på Lotus Elise.

Den ble produsert mellom 2008 og 2012. Rundt 2.500 eksemplarer kom på markedet. De fleste ble solgt i Europa.

Men selv i elbil-landet Norge, er det få av disse. Kun 111 er registrert på teslastats.no – som henter informasjon fra Motorvognregisteret.

Og det er ikke mange av disse som ligger for salg. I skrivende stund er det faktisk bare én. Det er en orange 2011-modell, med beskjedne 19.800 kilometer på telleren.

Ulike versjoner

Roadster er, som navnet indikerer, en toseters cabriolet. Plattform og design er ganske enkelt hentet fra sportsbilen Lotus Elise. Men i stedet for en tradisjonell bensinmotor, har naturligvis Tesla en batteripakke og en elmotor.

Det er tre varianter av Tesla Roadster – med 250 og 288 hk. Den ble forsiktig oppdatert underveis i produksjonen. 2010 kom Roadster Sport – og i 2011 kom Roadster 2.5.

Sistnevnte er i praksis en facelift, med en del større utbedringer, både på design, lyddemping, infotainment og med nye seter.

Hvis du ikke vet bedre, kan du fort ta feil av en Tesla Roadster og en Lotus Elise. De er bygget på samme plattform og karosseri.

Starten på eventyret

Tesla-gründer Elon Musk var tydelig på at Roadster skulle være bilen som finansierte de kommende, mer folkelige modellene.

I dag består modellporteføljen av fire alternativer: Model S, Model 3, Model X og Model Y. Setter du sammen bokstavene til de ulike modellene, får du S3XY. Den litt merkelig stavemetoden er fordi Musk ikke fikk lov å kalle Model 3 for Model E, slik han hadde planlagt.

Selskapet er børsnotert og leverte nylig femte kvartal på rad med overskudd.

Musk har også vært tydelig på at målet fortsatt er å levere ut 500.000 biler i 2020.

Det har skjedd en del på de snart ti årene siden Roadster debuterte

Rask

Men tilbake til Roadster. Felles for de ulike variantene er at 0-100 km/t leveres på rundt 4 sekunder. Rekkevidden er opp imot 390 kilometer, i såkalt Range Mode.

På bruktmarkedet har de dukket opp med ujevne mellomrom. En periode lå det til enhver tid mellom tre og ti til salgs. Men nå er det altså lite å velge mellom.

Den orange bilen vi omtaler her er ikke foliert, men ble levert i den knalltøffe fargen du ser på bildene i annonsen.

Det oppgis at bilen selges for kunde, at den er EU-godkjent til mars 2021 – og at batteripakken ble byttet så sent som i februar 2019.

Av utstyr får du blant annet klimaanlegg, navigasjon, Momo sportsratt, skinnseter, sort taktrekk og tre ulike ladekabler.

I forbindelse med faceliften fikk Roadster 2.5 i 2011 nytt interiør, større skjerm og knapper i stedet for girspaken.

Prisene

Prisantydningen på bilen vi har funnet er satt til 499.000 kroner. Vi har sett litt på bruktbilprisene de siste årene, og de har variert mye.

Akkurat hva som er realistisk verdi på en slik bil, er derfor vanskelig å si. Vår erfaring har også vært at disse bilene kan være tungsolgt. Det gjelder å treffe riktig kjøper.

Ny kostet Roadster mellom 750.000 og én million kroner – avhengig av utstyr.

Hvordan prisutviklingen vil utvikle seg framover, er også vanskelig å si. Men at disse bilene fort kan bli samlerobjekter, er det ikke vanskelig å se for seg.

Her er siste versjon av Roadster – som kom i produksjon i 2011.

Morsom å kjøre

Vi har kjørt Roadster ved et par anledninger, og ikke overraskende er dette en bil som byr på mye kjøreglede.

Her er noe av det vi skrev etter førte prøvetur:

Bilen skyter fart framover, den forholdsvis tunge bakenden hvor batteriene sitter, legger seg ned mot veien, og sommerfuglene som fløy rundt i magen før jeg rørte pedalen ligger nå klistret inntil ryggmargen et sted.

Artikkelen er først publisert av broom.no