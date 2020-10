Fra i morgen er de tillatt over hele landet

Noen har lagt om allerede, mens andre venter lengst mulig. Uansett: Har du vinterdekk med pigger i, er det én frist som gjelder for hele landet: 1. november.

Fra denne datoen er det lov å kjøre med piggdekk, også i Sør-Norge. I Nordland, Troms og Finnmark var det tillatt allerede fra 15. oktober.

Her skiller piggdekkene seg fra vinterdekk uten pigger. Sistnevnte er det ingen lovbestemte frister for når du kan bruke. Du legger om når det passer deg.

Piggdekk er en kilde til svevestøv og sliter også på veiene. Derfor er det regler som begrenser bruken av disse.

Men når bør du egentlig skifte hjul? Brooms bilekspert Benny Christensen forteller at mange venter akkurat litt for lenge.

Hver tiende bil på sommerdekk

– Ja, det ser vi hvert år. Mange våkner opp én dag til snø og glatte veier – og med sommerdekk på bilen. Da er det egentlig bare to valg: Enten å legge om hjemme, i full fart, eller la bilen stå. Det man i alle fall ikke skal gjøre, er å ta sjansen på å kjøre avgårde på vinterføre med sommerdekk. Det kan rett og slett være livsfarlig, sier Benny.

– Men mange gjør det likevel?

– Dessverre, ja. Tall fra forsikringsbransjen viser at rundt hver tiende bil som er involvert i en ulykke på vinteren, kjører på sommerdekk. Det er et skremmende høyt tall, og viser at mange overhodet ikke forstår alvoret her. Sommerdekk og vinterdekk har helt forskjellige egenskaper. Når veiene er glatte, er det kun vinterdekk som gjelder, sier bileksperten.

Nå er det dekkskift-tid for mange av oss. Sommerdekkene skal av, vinterdekkene på. Foto: NTB

Store forskjeller

Rundt 40 prosent av norske personbiler har nå piggdekk. Finnmark er fylket der vi finner flest biler med piggdekk, tett oppunder 90 prosent.

I motsatt ende av skalaen finner vi kanskje ikke overraskende Oslo. Her har lokale myndigheter i mange år presset på for å få bilistene til å velge piggfrie dekk, et viktig virkemiddel her er piggdekkavgiften som denne sesongen er på 1.400 kroner, eller 35 kroner per dag.

Det har gitt resultater. I Oslo er situasjonen nå stikk motsatt av i Finnmark. Nesten 90 prosent av bilene har piggfrie vinterdekk.

Tromsø er et av stedene med høyest piggdekk-tetthet i Norge. Det henger nok sammen med både klima og topografi.

Hva er best?

Men er dette den beste løsningen for alle? Broom-Benny mener det avhenger av hvor man bor, og hva slags underlag man kjører på.

– Det forskes mye på vinterdekk, og de får stadig bedre egenskaper. De piggfrie dekkene har generelt best egenskaper på snø og bare veier, samtidig som de også har en klar komfort-fordel ved lavere støynivå.

– Men fortsatt er piggdekkene de som gir best feste på is, våt is og hardpakket snø, det siste har vi gjerne mye av i kryss og rundkjøringer. Her risikerer du å bare seile avgårde med piggfrie dekk, mens piggdekkene "graver seg ned" og gir bedre feste, mener Benny.

Saken ble først publisert på Broom.no