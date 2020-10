Øyvind kjøpte bruktbil fra Polen – usett

De aller, aller fleste av oss har en bil vi aldri skulle solgt. Ofte en det er knyttet gode minner til. Gjerne fra bekymringsfrie ungdomsår og hyggelige turer med venner eller en kjæreste – eller begge deler.

Fra den gangen bensin ble betalt med penger. Ikke alle hadde egen PC og lenge før vi visste hva en app var for noe. Rett og slett i forrige årtusen.

Så også for Brooms egen salgssjef, Øyvind Blankvandsbråten. For han er minnene knyttet til en Honda. Nemlig en tøff Aerodeck.

Stolt av bilen

– Tante og onkel var kule mennesker som jeg så opp til da jeg var ung. De hadde en Honda Accord som jeg innimellom fikk låne. Den syntes jeg var drit-kul! Den så bra ut og var skikkelig digg å kjøre. Dessuten hadde den masse, masse utstyr, super-lett servostyring og var sporty, komfortabel og lettkjørt, forteller Øyvind.

Dermed var drømmen om en dag å bytte ut Ford Granaden med nettopp en Honda født. For Øyvind er det ofte kort vei fra tanke til handling.

En litt yngre utgave av Øyvind på ferietur til Gibraltar på slutten av 90-tallet, med sin Honda Aerodeck. Bildet er tatt utenfor Casino i Monaco. Foto: Privat.

For å gjøre en lang historie kort. Det ble Honda på Øyvind i 1997. Nærmere bestemt en Accord Aerodeck EXi med automatgir. Den tøffe tredørsvarianten med vippe-lykter som sikkert mange av Broom-leserne husker, selv om det var en relativt uvanlig bil.

– Jeg var skikkelig stolt da jeg hadde kjøpt den bilen, forteller Øyvind videre og blir drømmende i blikket.

Brukt til alt

– Jeg og hun jeg var gift med hadde mange herlige turer med den bilen. Blant annet to skikkelige langturer nedover Europa. Den ene på 800 mil. Den andre på 1.200 mil.

– Vi hadde jo kjøpt bil for nesten alle pengene – så vi sov ofte i bilen. Vi var tidlig i 20-årene og hadde ikke samme krav til komfort og tok litt lettere på ting den gangen.

– Bilen ble brukt til alt – året rundt. Jeg har bare gode minner fra tiden med Aerodecken, mimrer han videre.

Les også: Denne Hondaen er en av verdens mest solgte – men i Norge er den glemt

Øyvind har fått sendt over mange bilder av bilen han har kjøpt usett. Dette er ett av dem. Bilen ser jo pen ut!

Glemte aldri Aerodecken

Hondaen måtte etter noen år vike plassen for en Lexus IS. Men minnene om den levde videre. Ikke bare det. De vokste seg sterkere også …

– Ja, de gjorde det. De siste par-tre årene har jeg vært litt på utkikk etter en Aerodeck igjen.

Bilen er litt snål sett med dagens øyne. Popup-lykter sladrer om opphav på 80-tallet. Den er en slags stasjonsvogn med bare tre dører – og bakluka går langt inn på taket. Ultralett servostyring, sporty seter, utstrakt bruk av tynn hardplast og doble eksos-utløp kronet verket.

I kjent Honda-stil var motorene, på enten 1,8- eller 2-liter, bortimot evighetsmaskiner. Men tynne karosseriplater og ikke all verdens rustbeskyttelse gjorde at stålmarken trivdes godt i denne litt annerledes og ekstremt lettkjørte doningen.

Karosseriet har stramme og rette, men likevel pene linjer. Konkurrentene var biler som Mazda 323 F, Volvo 480 ES og Toyota Celica, for å nevne noen.

Les også: En av verdens mest eksklusive småbiler – sjekk prisen nå

Originalt reklamebilde fra Honda da bilen var ny. Legg merke til bakluka som går inn på taket.

Språk-krøll

Som nevnt; ikke veldig mange ble solgt og enda færre har overlevd.

– Jeg fant en i Nederland for et par år siden som fanget interessen, men prisen var stiv og bilen små-lurvete. Et par andre i samme kategori har også blitt sjekket ut underveis, forklarer Øyvind videre.

Men lykken står den kjekke bi, er det noe som heter. Så også for Aerodeck-entusiasten fra Fetsund utenfor Lillestrøm.

– He, he… Ja – litt tilfeldig og litt på impuls. Det må innrømmes. Jeg kom over en annonse på slik bil på Facebook. Den så fin ut på bildene. Bilen var solgt ny i Sveits, men var nå til salgs i Polen, forteller Øyvind.

Men å handle bil av en polakk som ikke snakker et kløyva ord engelsk, og langt mindre norsk, er bare lett.

– Nei. I løpet av en ukes tid sendte jeg to mailer og to SMS-er, men med null respons. Jeg ble også oppringt fra et polsk nummer, men vedkommende backet ut og la på, da jeg ikke snakker polsk. Det var nok selgeren, tror Øyvind.

Men vedkommende må ha skjønt at Øyvind var seriøst interessert. For etter en stund kom det svar. Selgeren beklaget og forklarte at han måtte ha oversettings-hjelp av kjæresten sin. Etter hvert overtok denne kjæresten, som pratet godt engelsk, kommunikasjonen.

Det hele endte med at bilen nå på vei til Norge – og til en ny og mildt sagt spent eier. Som altså har kjøpt bilen usett.

Les også: Umoderne og bensintørst – likevel elsker eierne den

Her er Hondaen lastet opp i Polen og klar for transport til Norge og Fetsund.

På vei til Norge akkurat nå

– Fy søren, jeg kjenner det kiler skikkelig i magen. Jeg har fått over en haug med bilder, helt uoppfordret. Det hele virker seriøst og tror jeg vet hva jeg går til. Både hva som er bra – og det som ikke er fullt så bra. For noe småtterier er det jo gjerne på en gammel bil. Også på denne som er 31 år gammel nå.

– Etter hva jeg har blitt fortalt er dette en urørt og helt original bil. Den har i prinsippet hatt bare én eier, eller bruker, i Sveits siden den var ny. Den polske eieren, som også er en Honda-entusiast, har aldri hatt skilter på den.

– Generelt ser den langt bedre ut enn den gamle jeg hadde. For den begynte å bli små-sliten på slutten...

– Corona-situasjonen gjorde det vanskelig å dra ned for å se på den. Normalt ville jeg også tatt fly ned for å hente den og kjørt den hjem for egen maskin, sier Øyvind.

Han er en kar som er godt over middels glad i bilturer.

– Jeg har valgt å stole på selgeren. Så får jeg i løpet av noen få dager nå, svar på hvor lurt det var ...

– Magefølelsen er i alle fall god og jeg gleder meg stort til å få den hjem, forklarer en tydelig spent Øyvind.

Akkurat nå, mens du leser dette, er bilen ett eller annet sted på landeveien mellom Polen og Norge, på en biltralle.

Vil den svare til forventningene, kan den blåse liv i gamle minner fra en svunnen ungdomstid? Hvordan er den egentlig å kjøre nå – over 20 år senere?

Alt dette, og mer til, skal vi få svar på om kort tid. Når Øyvind får bilen sin og får tatt noen små høstturer med den før den går i vinterlagring. Det er bare å følge med her på Broom.

Les også: Christian importerte drømmebilen – gikk på en kjempe-smell

Saken ble først publisert på Broom.no