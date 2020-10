Må tilbakekalle elbil igjen – for andre gang på én måned

Polestar har fått en svært god start i Norge med sin elektriske 2. Flere tusen kunder hadde bestilt allerede før bilen var i landet. Nå er utleveringene godt i gang og den nye elbilen begynner å bli et relativt vanlig syn på norske veier.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Polestar måtte kalle tilbake samtlige eksemplarer av 2.

Det skjedde etter at flere eiere hadde opplevd at bilen mistet kraft og plutselig stanset under kjøring.

- Det har ikke skjedd noen ulykker eller personskader på grunn av at framdriften har sviktet. Brems, styring og andre systemer fungerer som de skal, sa Polestars kommunikasjonssjef Brent Ellis den gangen.

Polestar er helt ferskt som bilmerke, da kan det være vanskelig å unngå barnesykdommer helt. Det har da heller ikke skjedd her. Foto: Polestar

Feil på omformer

Nå er det klart for en ny tilbakekalling fra det svensk-kinesiske merket. Polestar går selv ut med nyheten om en kommende tilbakekalling og service-oppdatering. Dette skal være så ferskt at alle kundene ikke har blitt informert ennå. Ifølge en pressemelding fra merket, skal informasjonen om dette gå ut mandag 2. november.

Problemet nå skal gjelde feil på en omformer mellom batteripakken og de elektriske motorene. Samtidig skal Polestar gjøre en såkalt servicekampanje på kjølesystemet til batteripakken. Her trenger man å skifte ut deler som ikke fungerer godt nok.

Slektskapet til Volvo er ganske tydelig innvendig. Polestar 2 deler drivlinje og mange øvrige deler med Volvos første elbil, XC40.

Kan bli forsinkelser

Selve den mekaniske jobben her, skal gjøres unna på ett verkstedbesøk.

Polestar opplyser at ferdige biler som ikke har blitt utlevert til kunder, skal utbedres først. Biler som allerede er på verksted, vil automatisk bli utbedret. Det kan nå bli forsinkelse i utlevering av nye biler.

Samtidig som bilene er inne, vil de bli oppgradert til å kunne ta imot kommende oppdateringer over nettet.

Saken ble ført publisert på Broom.no