En av fire vet ikke hva som er riktig her

Lysene på mange biler har gjennomgått en liten revolusjon de siste årene. Nye teknologier har gitt mye bedre lys, samtidig som det har kommet systemer som skal hjelpe føreren. Her er særlig automatisk nedblending av fjernlys viktig.

Men når noe blir mer avansert, kan det også bli mer komplisert å bruke.

En ny undersøkelse gjort av InFact på vegne av NAF, viser at hver fjerde norske bilist er usikker på noe såpass banalt som hvilken innstilling lysbryteren i bilen skal stå på.

– Her trengs det mer kunnskap og opplæring. Riktig bruk av lys er viktig for trafikksikkerheten, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Undersøkelsen avdekker også at én av fire ikke sjekker hvilke lys de kjører med eller om lysene fungerer som de skal. NAF jobber for økt trafikksikkerhet og ønsker å bidra til at flere får kunnskap om riktig lysbruk.

Lysene på de fleste biler har blitt veldig mye bedre de siste årene. Men avanserte systemer kan også gi brukerfeil.

Kjørelys er påbudt

Mye usikkerhet: 25,5 % sjekker ikke regelmessig at lysene fungerer som de skal. 26,6 % svarer at de er usikre eller vet ikke når de blir spurt om de vet hva lysbryteren i bilen skal stå på for å kjøre med riktige lys til enhver tid. 25,8 % sjekker ikke regelmessig hva lysbryteren står på. 26 % er usikre på hvilke lyskombinasjoner som er lovlig.

– Lys handler om mer enn bare å se, det handler om å bli sett av andre bilister og trafikanter. Vi ser alt for mange som kjører uten baklys i en tunnel, kjører rundt med parklys og tåkelys på om kvelden eller har glemt å skru på lyset i det hele tatt, forteller Sødal, i en pressemelding.

I Norge er det påbudt å kjøre med kjørelys, men dette kan enten være nærlys eller et LED-pyntelys. Baklyset trenger ikke være tent i dagslys, men det må være på i mørket, som i tunneler og på kvelden.

NAF anbefaler at du i hverdagen kjører med lyset stilt inn på auto. Da er kjørelysene tent på dagtid, mens baklysene kun skrur seg på i mørket og når du kjører inn i tuneller.

Automatikken sliter

– Biler produsert etter 2012 skal ha en auto-innstilling for lysene. Har ikke bilen din en auto-funksjon, må du rett og slett huske å skru på lysene før du begynner å kjøre, sier Nils Sødal.

NAF minner om at sjåføren alltid må følge med på vær og føre, og vurdere om de må bruke andre innstillinger underveis.

– Spesielt i skumring, på gråværsdager og i snøvær sliter automatikken. Da er det lurt å skru på lysene manuelt sånn at andre ser deg, sier Sødal.

Kjørelys er påbudt i Norge, men baklysene trenger ikke være på i dagslys.

Gå rundt bilen og se

Sødal har en enkel oppskrift på hvordan du sjekker hva som lyser på de ulike innstillingene:

Sjekk regelmessig hvilken innstilling du har satt bryteren i.

Sjekk hvilke lys som lyser når du har på de ulike alternativene: 0, auto, parklys og på.

Sjekk både i dagslys og i mørket.

– Gå rundt bilen og se hvilke lys som lyser når du setter på de ulike innstillingene. Sjekk bilen både i dagslys og når det er mørkt, og se hva som skrur seg på når du vrir på bryteren. Vi oppfordrer alle til å sjekke hvordan lysene på bilen fungerer. Da blir man trygg på hvilke lysinnstillinger du skal bruke til enhver tid, avslutter Sødal.

Saken ble først publisert på Broom.no