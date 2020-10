Umoderne og bensintørst – likevel elsker eierne den

Volvo 940. For mange er dette den siste «ekte» Volvoen, som bygde over den gamle lesten med rød-lakkert motorblokk og drivhjulene i riktig ende. Det vil si bak.

En solid og velprøvd konstruksjon, allerede da den ble vist første gang høsten 1990, som en videreutvikling av 740 / 760. Altså for nøyaktig 30 år siden. Nå tar den steget over i veteranenes rekker, etter den såkalte 30-års regelen.

Den hang med helt fram til 1998. Da måtte den vike plassen for mer framtidsrettede Volvo 850, en modell som etter hvert ble til V70.

Relativt firkantet ...

940 var den gang en anstendig og ganske kostbar, komfortabel og sikker familiebil for øvre del av middelklassen. Men kanskje ikke det aller mest spenstige og vågale valget – tross alt.

Siden ble den populær som bruktbil. Tro det eller ei. Det er den fortsatt! Selv om det er lenge siden de siste eksempler trillet av samlebåndet, er dette fortsatt en bil man innimellom ser langs veiene.

Lett gjenkjennelig med sitt tidstypiske Volvo-design. Det vil si relativt firkantet. Men hva mener de som faktisk eier en slik bil nå om bilen sin? Det vet vi.

For 23 Volvo 940-eiere har nemlig lagt inn sine erfaringer med nettopp denne bilen i vår brukergenererte bruktbilguide, «Eierne mener».

Her har vi hentet fram noen eksempler derfra:

Langvarig forhold

Det er i disse dager 30 år siden Volvo 940 ble vist for første gang. Foto: broom

Faksimile fra Brooms «eiene mener».

Denne 1995-modellen med Turbo har vært i samme familie de siste 19 årene og det ser unektelig ut som den har hatt et godt bil-liv.

Den har da også oppført seg pent. Kun noen småtterier i form av foringer og slike ting er det som har blitt byttet.

Bilen får da også svært god score og oppnår 9,8 av 10 mulige poeng. Det eneste det trekkes litt for er manglende koppholdere. Det får vi si er innenfor …

Les hele anmeldelsen her:

Billig å kjøpe, billig å eie og billig å fikse.

Faksimile fra Brooms «eiene mener».

Denne eieren trekker litt for i overkant høyt drivstofforbruk på denne 940 stasjonsvogna fra 1995.

– Bruker 1,2 liter på mila, uansett kjøring, skriver vedkommende.

Utover dette er det stort sett bare fryd og glede å spore. Både når det gjelder plass, kjøreglede og driftssikkerhet.

Les hele anmeldelsen her:

Like god som dagens biler

Denne Volvoen har gått over 400.000 kilometer, men står ikke tilbake for dagens nye biler, mener en fornøyd 940-eier. Faksimile fra Brooms «eiene mener». Foto: Privat.

– Eter mi meining står ikkje denne bilen tilbake for dagens bilar verken når det gjeld komfort, driftssikkerhet, totaløkonomi eller utsjånad.

Det sier vel sitt om at eieren er fornøyd med sin 1994-modell. Dette til tross for at den har gått over 400.000 kilometer nå. Dagens eier har hatt den i fire år.

Les hele anmeldelsen her:

Bidra du også!

Denne Volvoen har gått over 400.000 kilometer, men står ikke tilbake for dagens nye biler, mener en fornøyd 940-eier. Faksimile fra Brooms «eiene mener». Foto: Privat. Foto: broom

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en Tripadvisor for bil.

Du legger inne poeng i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen – ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

NB: Gjelder bare for biler fra 1994 og nyere.

Les også: Dette er elbilen eierne er mest fornøyd med

(Artikkelen er først publisert av Broom)