Sjåføren ble fulgt rett til nærmeste dekkverksted

Vinteren har meldt seg flere steder i landet allerede, med snø og is - og glatte veier.

Da kommer også det som har vært et problem i mange år: Nemlig vogntog som har dårlig eller mangelfull dekkutrustning – og som skaper skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

I fjor tok myndighetene ytterligere grep for å få bukt med dette problemet.

Blitt dyrere

Gebyrene for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrusting økte, og vil i større grad rette seg mot tyngre kjøretøy, som har de største utfordringene på vinterføre.

Med de nye endringene vil en få et gebyr for hvert brudd en har gjort på reglene. Slik det har vært fram til nå, har en for eksempel bare fått ett gebyr, selv om en mangler fem kjettinger. Fra nå er det fem gebyrer.

Denne uken har utekontroll øst hos Statens vegvesen kjørt patrulje. Her kom de over en trekkbil fra Estland som helt klart ikke hadde noe på norske høstveier å gjøre.

14.000 kroner i gebyr

Da kontrollørene tok en nærmere titt, oppdaget de at to av fire dekk på drivakselene var blankslitte. De to øvrige hadde henholdsvis én og to millimeter mønsterdybde igjen.

Og det stoppet ikke der:

– I tillegg hadde han stort bord i frontvinduet som hindret utsyn, og det var ikke bombrikkeavtale på kjøretøyet. Dette resulterte i 6000 kroner i dekkgebyr og 8000 kroner i bombrikkegebyr, skriver Vegvesenets Flemming Skarpnord i sin rapport.

Fikk bruksforbud

Sjåføren kunne også bare glemme å fortsette på sin ferd. Her ble det bruksforbud, inntil alt var på stell:

– Lastebilen ble fulgt til nærmeste dekkverksted, opplyser Statens vegvesen.

