Dette bilmerket har du neppe hørt om

Liker du å skille deg ut i bilvalget og har lyst på et merke ingen andre i nabolaget kjører? Da har det dukket opp et eksemplar på bruktmarkedet nå som absolutt innfrir begge disse kravene.

"Men dette er vel en Land Rover", tenker du kanskje når du ser bildet øverst i denne artikkelen? Nei, da tar du faktisk feil. Dette er nemlig en Santana. Nærmere bestemt en Santana PS 10. Produsert i Spania, av et merke som gikk konkurs og forsvant ut for snart ti år siden.

Noen få eksemplarer av bilene deres fant også veien til Norge. Nå er altså ett av dem til salgs.

Kan bli lurt

Bilen er registrert første gang i 2005 og står på grønne varebilskilter. Det betyr at den per nå bare har to seter, men selger har også bakseter og belter.

Hva er så bakgrunnen til en så spesiell bil? Jo, Santana startet opp i 1958. Da med lisensproduksjon av den klassiske Land Roveren og linken til Land Rover har alltid vært sterk. Santana hadde også et partnerskap med Suzuki. Da PS 10 ble produsert, var italienske Iveco tungt inne, de har blant annet levert 2,8-liters dieselmotoren som er under panseret her.

Bilen har ellers både egenproduserte deler og en god del elementer fra Land Rover. Designet er også umiskjennelig Defender, her er det nok mange utenfor menigheten som fort kan bli lurt.

En skikkelig offroader skal naturligvis også tåle vann!

Norsk importør

Dette med menighet er forresten litt viktig her. Land Rover Defender har alltid hatt en trofast tilhengerskare. Santana har også fått være litt med "i gjengen", selv om den altså ikke er noen Land Rover.

Å importere et merke som dette til Norge, høres kanskje ikke ut som noen opplagt og enkel forretningsidé. Men det stoppet ikke Santana Bilimport som var i markedet en kort periode. De hentet inn PS 10 i varebilutgave og ambisjonen var å bygge opp et forhandlernettverk og etablere Santana på det norske markedet.

Som du skjønner: Det ble det ikke noe av. Det ble fort stille rundt Santana, men det ble faktisk solgt syv eksemplarer her hjemme, før "eventyret" var over.

Bilen ble også byget i pickup-versjon.

Finnes en løsning...

Bilen som nå er til salgs i Skien er etter alt å dømme en av disse. Den har rullet 156.000 kilometer, og prisantydning nå er på 110.000 kroner. Om det er for mye eller for lite er sannelig ikke enkelt å si. Å vurdere pris på en så sjelden bil er ikke lett.

Selger opplyser at bilen er påkostet en del det siste året. Blant annet overhalt fordelerkasse, det er nye skiver og klosser, byttet endeledd, rustbehandlet med lanolin og byttet et par hjullager.

Vi har hørt at deler kan være en utfordring til disse bilene, ettersom Santana er borte og ikke lenger produserer noe. Men for entusiaster finnes det gjerne en løsning, når man bare tenker kreativt og ser mulighetene.

Santana produserte biler på lisens fra Suzuki mot slutten. I 2009 ble den avtalen terminert.

Ulykkelig skilsmisse

Apopos linken til Suzuki: Santana produserte i flere år biler for Suzuki på lisens. Kanskje har du sett en av dem på ferie i Spania eller Portugal? Det startet med den klassiske Suzuki-jeepen og fortsatte med Jimny og Vitara – både i kort og lang utgave.

Så endte det i en ikke veldig lykkelig skilsmisse. I 2009 var samarbeidet over. Santana holdt det gående i to år til, i 2011 ble fabrikken i Andalusia lagt ned og drøyt 1.300 ansatte mistet jobbene sine.

