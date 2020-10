Det er ikke bare båteierne som lider av trefots-syken

– Jo da – vi ser en del kunder som kommer tilbake etter ett år eller tre og kjøper seg større bobil. Så trefots-syken gjelder nok litt for bobil-folket også, ikke bare for båtfolk. Dette er kanskje spesielt for de som har kjøpt sin første bobil. Kanskje de begynte litt forsiktig og testet ut om dette var noe for dem først. Så har de blitt bitt av basillen og ønsker seg noe større, sier Camilla Erichsen, daglig leder i Stamsaas Fritid.

De er en spesialisert bobil-forhandler og omsetter for rundt 300 millioner kroner i året.

Trefotssyken gjelder ikke bare for båtfolk. Mange velger også å oppgradere til større bobil. Det sier Camilla Erichsen. Foto: Privat.

Snudd på hodet

– Når det gjelder mer erfarne bobil-campere, ser vi ofte at de bytter til en bil med andre innredningsløsninger og at det praktiske rundt dette er viktigere enn selve størrelsen, forklarer den 32 år gamle daglige lederen.

Også for bobilbransjen har årets sesong blitt annerledes på grunn av koronasituasjonen.

– Absolutt. Alt ble snudd på hodet i midten av mars. Det var – la oss kalle det – spennende ... Vi fikk en helt ny og annerledes hverdag. Jeg så vel ikke bare lyst på det der og da.

Flere og flere yngre velger bobil som ferieform, sier Camilla Erichsen. Foto: Privat.

– Hovedtrykket, som normalt er på våren hos oss, ble forskjøvet. Etter hvert åpnet jo Norge gradvis igjen. Ettersom alle i år skulle på norgesferie, var bekymringene på våren ubegrunnede. Det har vært voldsom etterspørsel etter både nye og brukte bobiler i juli og august. Noe som er uvanlig sent, forklarer Erichsen.

Bobilsalget hadde en veldig sterk vekst for tre, fire år siden. De siste par årene har det flatet ut, men med årets sesong har det tatt seg kraftig opp igjen.

Yngre kjøpere

Den spesielle våren og sommeren gjør også at en del nye kundegrupper har kommet til. Blant annet har salget til yngre kjøpere virkelig skutt fart.

– Bobil er ikke lenger forbeholdt godt voksne. Vi ser at mange yngre familier og unge voksne virkelig har fått øynene opp for denne ferieformen og friheten det gir. Tilbakemeldingene vi har fått gjør at vi er optimister også for 2021-sesongen, legger Erichsen optimistisk til.

Hun tror på en flatere salgskurve, men en fortsatt økning i salget.

– Ja, jeg tror mange etter denne sesongen føler at de har mye uoppdaget i forhold til ferie med bobil. Dette sammen med at vi får flere og enda bedre tilpassede bobiler, enten du vil på skikkelig skautur med offroadsykkel og elvekajakk på taket, eller mer urban ferie med en by-bobil. Alt etter smak og behag.

Sesongen er året rundt

Hun forteller at gjennomsnittsprisen for nye bobiler de har solgt i år ligger på 1 til 1,1 millioner kroner, mens snittprisen for brukte bobiler ligger på drøyt 800.000 kroner. Men det finnes både betydelig billigere og dyrere biler i begge segmenter.

El-bobil har hun ikke tro på. Ikke ennå, i alle fall.

– Bobilene vil nok de neste årene være ganske like som i dag. Elektriske drivlinjer er et stykke unna. Vi snakker nok her om en evolusjon, framfor en revolusjon. Men for all del – utviklingen går sin gang også her. Sammenligner man en ti år gammel bobil med en ny, er det stor forskjell, avslutter en travelt opptatt Erichsen.

For sesongen er ikke over ennå. Den går året rundt. En god bobil takler både høst og vinter, i tillegg til sommer.

