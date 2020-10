Bilmerket forsvinner likevel ikke fra Norge

Tidligere i sommer kom det en overraskende beskjed fra Mitsubishi i Japan: De skulle endre kraftig på forretningsmodellen sin. Og et av tiltakene her, var at de ikke skulle lansere noen nye modeller for salg i Europa de neste tre årene.

I praksis: Trekke seg ut av vår del av verden.

Dette vakte naturligvis stor oppsikt, ikke minst her hjemme, hvor Mitsubishi har hatt suksess i mange år. Sist med den ladbare SUV-en Outlander som har vært Norges mest solgte ladbare hybrid i en årrekke.

Stor lettelse

Men nå har vi akkurat fått kontrabeskjeden. Den norske importøren av Mitsubishi (MMC Norge AS) forteller i en pressemelding at den nye ladbare hybriden Eclipse Cross skal lanseres i Norge, og blir å finne hos deres forhandlere allerede tidlig i 2021.

Dermed er situasjonen brått en helt annen.

Som Broom tidligere har skrevet, har det blitt jobbet intenst i kulissene etter sjokk-beskjeden fra fabrikken. Og det har altså gitt resultater.

Nyheten kommer naturligvis som en stor lettelse for forhandlerne, som ikke hadde fått noe forvarsel tidligere i år. Det samme gjelder for norske Mitsubishi-eiere. Når et bilmerke forsvinner fra markedet, betyr det alltid konsekvenser for eierne. Da snakker vi både verditap og etter hvert også utfordringer med å skaffe deler.

Mitsubishi fortsetter i Norge, neste år kommer nye Eclipse Cross til vårt marked.

Bygger videre på suksessen

Nå ser det altså ut som situasjonen går tilbake til normalen. Hvor mange bilmodeller Mitsubishi skal selge her hjemme i fortsettelsen er ikke klart, men en av dem blir altså nye Eclipse Cross.

Dette er en kompakt SUV med firehjulstrekk og den er som dagens Outlander ladbar. De to modellene har også en god del til felles.

Mitsubishi opplyser at Eclipse Cross bygger videre på suksessen til Outlander. Bilene er utstyrt med samme twin-motor 4WD PHEV-system. Systemet er naturligvis modifisert spesifikt for størrelsen og vekten til Eclipse Coss-chassiset.

Slik ser det ut innvendig, i modellen med høyreratt.

Rekkevidde

Drivlinjen består av to kraftige elektriske motorer; en foran og en bak. I tillegg har den et fremdriftsbatteri med stor kapasitet og en 2,4-liters MIVEC-motor. Bilen har et oppsett som skal gi rask, trinnløs og god akselerasjon.

Systemet har tre ulike kjøremodus som passer til forskjellige forhold: EV, seriehybrid eller parallelhybrid.

Så langt sier ikke Mitsubishi noe om rekkevidde på strøm, men det være grunn til å vente seg minst 50 kilometer her, forhåpentligvis også mer.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.