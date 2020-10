Nå er denne forbudt – du gjetter neppe hvorfor

Det finnes en rekke regler og krav som verdens bilprodusenter må forholde seg til. Alt fra sikkerhet – til miljø. Regler som må følges for at en bil skal kunne selges på de ulike markedene.

EU har en rekke spesifikke krav, som ikke gjelder for andre deler av verden. For eksempel har de egne regler for utslipp. Dette er forståelig, og handler om miljøet.

Andre regler kan virke litt mer meningsløse.

Hvor mye lyd en bil kan lage, for eksempel. Begrensninger her fører til at de mest sporty modellene på markedet høres betydelig mindre potente ut i EU, enn de gjør i andre markeder. For bilentusiaster er det naturligvis kjedelig.

Lys-forurensning

Men det finnes også klare regler for hvor mye lys du kan ha på bilene. I forhold til sikkerhet er ikke det så vanskelig å forstå. Man kan ikke kjøre rundt med et rullende juletre med blinkende lys i masse forskjellige farger.

Men dette er imidlertid en litt annen historie. For det er ikke sikkerhet som er bakgrunnen for at det belyste Spirit of Ecstacy-ornamentet på panseret til Rolls-Royce-modeller må bort. Neida. Her skyldes det på at dette er "lys-forurensning".

Uforståelig

Ja, du leste riktig. Det er også et ord som bilbransjen må forholde seg til, takket være EU.

Om begrensningene på lyd er irriterende, er den ikke heeelt urimelig. Mye lyd kan være plagsomt for enkelte.

Men hvordan en bakgrunnsbelyst figur på noen få centimeter, plassert på et bilpanser, kan betegnes som lys-forurensning, er vanskeligere å forstå.

Nå må du ta til takke med en Rolls-Royce uten belyst ornament på panseret. Nedtur!

Stakkars rikinger

Nå er det jo ikke slik at vi synes så voldsomt synd på Rolls-Royce-eiere, som ikke får en belyst Spirit of Ecstacy på panseret. Det må vel i høyeste grad kalles et I-landsproblem.

Poenget her er prinsippet. Det virker så meningsløst å forby det!

Og det er ikke bare slik at de som vil bestille dette, ikke lenger får lov. EU har nemlig bestemt at de som allerede har det, må få det fjernet!

Det er godt politikerne bruker tid og ressurser på de viktige sakene ...



Må ikke betale

Kunder som har en slik bil, med belyst ornament, kan få den erstattet uten å måtte betale for det, og de får refundert det det kostet å få den i utgangspunktet. Dette er nemlig kostbart ekstrautstyr – som kjøperen betalte rundt 30.000 kroner for.

Rolls-Royce har også fjernet den fra listen over ekstrautstyr.

Alternativet for deg som vil protestere, er selvsagt å la være. Satse på at lovens lange arm har bedre ting å bruke tid og ressurser på, enn å slå ned på denne typen lys-forurensning.

Samlerobjekt?

Vi tipper det er en del som kommer til å unnlate å få den vakre flyvende damen byttet ut.

I ulike forum har Rolls-Royce-eiere allerede spekulert i om biler som beholder det belyste ornamentet vil bli samlerobjekter?

Muligheten for å få bilen levert med dette utstyret har eksistert siden 2016 – og det er mange eiere som har krysset av for dette da de bestilte bilen.

Kanskje er dette regler som dette, som gjør at vi fikk Brexit?

Saken ble først publisert på Broom.no