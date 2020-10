Så dumt var det å ta med mobilen på teoriprøven

For mange er teoriprøven man må bestå for å få førerkort, vanskeligere enn selve oppkjøringen. Det er en rekke lover og regler som må læres, og i en del gitte situasjoner kan det være små marginer mellom riktig og feil svar.

I fjor slapp Statens vegvesen tall som viste at så mange som 51 prosent stryker på teoriprøven.

For noen kan det derfor være fristende å forsøke å jukse, slik at veien til førerkortet blir litt lettere.

Men det kan fort straffe seg.

Strengere straff

Ved nyttår innførte nemlig Statens vegvesen strengere straff for å jukse på teoriprøven.

Hittil har tre personer fått sju og ni måneders karantene for å ha jukset eller forsøkt å jukse på teoriprøven.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Vi jobber derfor aktivt for å avsløre juks, for å hindre at sjåfører med potensielt svært dårlige teoretiske kunnskaper slipper til i trafikken, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen er tydelig på at juks i forbindelse med teoriprøven skal straffe seg. Foto: Statens vegvesen

Skjult ørepropp

En kandidat fikk ni måneders karantene fordi vedkommende forsøkte å gjennomføre teoriprøven med en skjult ørepropp, med ledning til en skjult mobil.

– Denne saken viser at Statens vegvesen reagerer strengt selv om kandidaten faktisk ikke har gjennomført juks, så lenge vi kan påvise forsøk på juks, sier Børstad.

En annen kandidat fikk 7 måneders karantene for å ha tatt med seg mobil inn i prøvelokalet, men Statens vegvesen kunne ikke påvise at kandidaten faktisk hadde benyttet seg av mobilen.

- Bare det å ta med seg mobil inn i prøvelokalet kan gi 7 måneders karantene, sier Børstad.

Teoriprøvene tas ved Trafikkstasjonene til Statens vegvesen. Her har de nå langt større fokus på å avsløre juks enn tidligere. Foto: Scanpix.

Kan måtte vente opptil ett år

Tidligere ble juks behandlet på samme måte som stryk, man fikk en karantetid på to uker hvis man jukset på teoriprøven. Nå får man 3-12 måneders karantene hvis man jukser eller forsøker å jukse.

Varigheten på karantenen blir satt ut fra alvorlighetsgraden.

Mindre alvorlig juks straffes med tre til ni måneders karantene, og kan være bruk av jukselapp eller mobil for å søke opp svar under teoriprøven.

Alvorlig juks har ofte et organisert preg, og straffes med 10 til 12 måneders karantene. Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.

