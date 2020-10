Den lille, snåle og litt søte Mitsubishi i-MiEV var på mange måter bilen som startet elbil-ballet her hjemme. Ikke fordi den var først. For det var den ikke.

Men det var den bilen som for alvor fikk oss helt vanlige mennesker til å vurdere en elektrisk doning.

Denne hadde plass til fire personer og dessuten det som vi for ti års tid siden syntes var god rekkevidde. Vi snakket om inntil 150 kilometer. Dette med «inntil» var et ganske fleksibelt begrep …

Var starten på noe stort

Dessuten var prisen hyggelig. Bare 250.000 kroner. At den nå – 10 år etter – koster 160.000 kroner, sier vel også sitt om at importøren i en periode tjente gode penger på den lille sjarmøren.

Dette var jo før biler som Nissan Leaf, VW e-Golf og Tesla Model S kom til. I-MiEV ble sett på som en smart, liten bil. Ganske snart mysset det av den i bynære strøk og i kollektivfeltene i morgenrushet med alt fra husmødre til dresskledde herrer i førersetet. Etterspørselen var høy og folk var villige til å vente. Etter hvert som konkurrenter dukket opp, gikk prisene også nedover og bilen fortsatte å selge bra.

Lite ante vi da om at vi om noen år skulle ha en elbilandel på over 50 prosent om relativt kort tid.

Har ikke ressurser til elbil

I løpet av de ti årene den elektriske Mitsubishien har vært på markedet, har det vært en rivende utvikling. Både på teknologi, på rekkevidde, på bilstørrelser og ikke minst i utvalg.

Men den lille tassen selges fortsatt som ny, sammen med sine franske trilling-søsken Peugeot i-on og Citröen C-Zero. Så langt i år har nesten 50 nordmenn valgt en av disse.

Men nå tyder alt på at det er slutt på dette elbil-ikonet. Innen utgangen av det japanske regnskapsåret, 31 mars i 2021, skal siste bil ha forlatt samlebåndet. Altså om et halvt års tid. Det skriver en av Japans største finansaviser, asia.nikkei.com.

Til samme avis uttaler en talsmann fra Mitsubishi at de hverken har økonomi eller kapasitet til å fortsette å investere i utvikling av elbiler.

Mitsubishi i-MiEV solgte godt i Norge, men ikke i resten av verden.

Ikke bare en suksess

I Norge har altså i-MiEV vært en stor suksess. Elbiler er som regel det i Norge. Men faktum er at man siden 2009 har markedsført i-MiEV i mer enn 50 land, inkludert Japan og USA.

Likevel har man solgt bare drøyt 32.000 slike biler. Så mange flere kommer det altså heller ikke til å bli ... Rundt 15 prosent av eksemplarene havnet i Norge. Til sammenligning har Nissan Leaf, som kom året etter, og som var enda mer bil enn i-MiEV, blitt produsert i over en halv million eksemplarer.

Bruktbil

På bruktmarkedet vil det nok i overskuelig framtid fortsatt være mulig å kjøpe Mitsubishien. Om vi tar med de franske brødrene, har nær 10.000 slike biler blitt solgte her til lands. De gir et godt utvalg i brukte.

Nå kan man få disse til under 30.000 kroner. Da litt eldre utgaver som har gått langt.

Legger du 100.000 kroner i det, får du een to-tre år gammel bil som har gått bare 10.000 kilometer. Dette er fortsatt en bil som duger godt til både pendling og småkjøring i byområde,r om man ikke har all verdens plassbehov.

Denne bilen er på mange måter et elbil-ikon og ble starten på noe som ble mye større enn vi hadde sett for oss for ti år siden.

Saken er først publisert på Broom.no