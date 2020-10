Kjørelengde og forsikring: I år er det mange som risikerer en smell

2020 har vært et utypisk år for mange norske bileiere. Reise-restriksjonene gjorde at svært mange av oss valgte norgesferie, og da gjerne med bil.

Dessuten har mange brukt bilen ekstra mye, for eksempel til jobbpendling. For å unngå smittefaren har man heller kjørt bil, i stedet for å reise kollektivt.

Dette gjør at den samlede kjørelengden i år kan bli en god del høyere enn normalt. NAF advarer nå om at det kan gi problemer med forsikringen.

Kan føre til avkortning

Alle har avtalt en kjørelengde med forsikringsselskapet sitt. Du velger den som passer best til din egen årlige kjørelengde. Kjører du over det du har avtalt, kan det få konsekvenser om du er uheldig og trenger å bruke forsikringen.

Overskrider du kjørelengden i forsikringsavtalen og havner i en ulykke, risikerer du at dette kan føre til en avkortning. Altså at du ikke får dekket skaden fullt ut.

– Bruker du vanligvis ikke bilen i jobb eller på ferie, er det fort gjort at du kommer til å kjøre lenger enn det du har avtalt. Sjekk derfor kilometerstanden nå, etter sommerferie og høstferie, og se om du trenger å øke kjørelengden, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Nå kan du forsikre deg mot store verkstedregninger

Slutt på nybilgarantien?

Det er enkelt å endre kjørelengden hos forsikringsselskapet. Du gjør det enten på nettet, eller ved en telefon til selskapet. Rent praktisk skjer det da ikke annet enn at forsikringen blir litt dyrere.

De som har en bil som er i garantiperioden, bør også tenke på kilometerstanden.

Det er to kriterier for nybilgarantien; Antall år eller antall kilometer bilen har kjørt. Det vanligste er 5 år eller 100 000 kilometer. Noen bilmerker har både lenger tid og/eller kilometer kjørt.

Tomgangskjøring: Dette kan gi deg null i forsikring

Ta en test

– Nærmer bilen seg utløp på kjørte kilometer, kan det være lurt å fremme eventuelle garantikrav før du kjører så mye lenger, sier NAF-rådgiveren i en pressemelding.

Det er ikke enkelt å finne feil som dekkes av garantien på egenhånd. Med en garantiutløpstest er du bedre rustet overfor bilforhandleren. En slik test kan du ta på et verksted eller på ditt nærmeste NAF-senter.

Saken er først publisert på Broom.no