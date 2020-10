Land Rover Freelander var smått genial da den dukket opp tilbake i 1997. Dette med små og kompakte SUV-er var noe helt nytt den gangen. Dessuten så bilen skikkelig kul ut. Framkommeligheten var også i kjent Land Rover stil; god. Bilen var rett og slett en litt nedtonet og folkelig utgave av steindyre og knalltøffe Range Rover.

Freelander kunne definitivt blitt en suksess. Dessverre viste det seg ganske fort at kvaliteten var litt ujevn. Kanskje ikke bare litt heller …

Det har stort sett blitt nær bunnen-plasseringer i alle kundetilfredshetsundersøkelser, undersøkelser om biler med flest driftsstans, antall feil per bil – og slik kunne vi fortsatt … Dette er faktisk en av de mest forhatte bilene som finnes.

Mange problemer, men ikke hel-svart

Det er heller ikke til å komme fra at dette speiler resultatene Freelander oppnår i Brooms brukergenererte bruktbilguide, «Eierne mener». Den har ligget i bunnen helt siden vi lanserte denne tjenesten hvor eierne legger inn sine erfaringer. Her er det bare VW Sharan som kommer dårligere ut enn engelskmannen.

Det er veldig synd at det er slik. For bilen her absolutt mange gode kvaliteter også.

Land Rover Freelander var en perfekt bil for eventyr på dårlig vei. Bare så synd at kvaliteten var dårlig. Foto: broom

1,8-liters bensinmotoren er en sterk bidragsyter til problemene. Den er like pålitelig som en italiensk lommetyv. Kjøleproblemer med tilhørende defekt toppakninger og topplokk er en gjenganger. En kostbar sådan. Feil på servostyring og dårlige girkasser hjelper heller ikke. Det gjør heller ikke underdimensjonerte kuler og ledd i forstillingen. Vi stopper der, selv om vi kunne fortsatt. Lenge …

Heldigvis er ikke alt hel-svart. Det virker som om mange av de som eier en slik bil er glad i den, tross alt.

Det virker også som noen av eierne er Land Rover-entusiaster og har gode mekke-kunnskaper i tillegg. Da blir jo gjerne ting litt enklere.

La oss høre hva de som eier disse bilene sier:

Du kommer til å stå og klø deg i hodet i timevis

– Joda, problemene har stått i kø, men de fleste er utbedret og ser ut til å holde. Én feil kan gjerne ha flere mulige løsninger. Jeg liker «Kongen» av ulike løsninger uansett.

Det skriver en eier om sin Freelander med 1,8 liters bensinmotor fra 2005. Som, tross alt, har blitt glad i denne bilen og som tydeligvis skrur en del på bilen selv.

Han gir videre bilen toppscore for kjøreglede, men trekker for en del hyppige reparasjoner og dyre deler. Det ender med 6,6 poeng av 10 mulige totalt.

Eieren av denne bilen mener den er «Kongen» av ulogiske løsninger. Foto: Privat. Foto: broom

Aldri mer engelsk bil

– Fikk problemer fra første stund. Først bremsene, fikk det fikset, så begynte dørene å låse og åpne av seg selv. Videre begynte alarmen å skape seg i utide. Så gikk vannpumpen, clutchen og en rekke andre små ting. Bilen rakk knapt å komme hjem fra verksted før det skjedde noe nytt ...

Dette er bare litt av triaden fra denne eieren. Det sier seg vel selv at det ikke blir noen toppscore her. Kun 1,4 poeng av 10 mulige. Og aldri mer engelsk bil, sier eieren. Som mener det hadde vært billigere å ta taxi enn å kjøre denne.

Faksimile fra Brooms "Eierne mener".

Du får dem "gratis"

– Den er billig å anskaffe, robust, driftssikker, lettskrudd og enkel å ta service på. Det er en noe gammelmodig, men trofast bil.

Det slår eieren av denne sølvgrå 2006-modellen fast i sin anmeldelse. Og gir bilen 7,8 av 10 mulige poeng. Den er med det en av de mest positive Freelander-anmeldelsene.

Vi tipper at ikke alle er like enige i påstandene over. Men faktum er jo at bilene, heldigvis, ble en god del bedre underveis i livsløpet. Denne bilen er en av de aller siste bilene av første generasjon.

Altfor dårlig kvalitet

– Til en 1.8 liter å være bruker den overraskende mye bensin på mila. Ting som ryker i høyt tempo koster fort skjorta. Selv om delene i seg selv er rimelige. Det er en fordel å kunne skru selv. Det sier en eier om sin 2003-modell.

På plussiden trekker kjøreglede, praktiske løsninger og plass godt opp. Det er tydelig at de ulike Freelander-eierne er uenige om dette. Variasjonene på nettopp dette med kjøreglede og praktiske løsninger vurderes svært forskjellig av de ulike brukerne.

Denne anmeldelsen ender 4,6 poeng.

Totalt har 14 Land Rover Freelaneder-eiere så langt lagt inn sine anmeldelser på bilen av første generasjon. Den gjennomsnittlige scoren er på 5,9 poeng av 10 mulige.

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en Tripadvisor for bil.

Du legger inne poeng i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen – ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

(Artikkelen er først publisert av Broom)