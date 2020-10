Frykter dårlig norsk veistandard kan ødelegge bilen

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg har skaffet meg en pen Audi TT som jeg er blitt veldig glad i. Selv om den ikke er særlig ekstrem på noen måte, har den etter mitt syn veldig mange av de rendyrkede sportsbilenes gode egenskaper. Kort sagt en liten vitaminpille av en bil!

Problemet er imidlertid at de svingete og kuperte omveiene man gjerne kjører slike biler på stedvis er av ganske elendig standard, med sprekker, kanter, hull og det jeg av mangel på et bedre uttrykk vil kalle «naturlige fartsdumper».

Med kort dempervandring og sportslig understell blir det ofte mye bevegelse, og av og til noen harde støt som jeg frykter kan skade både felger, dempere og fjærer. Opplever ofte at jeg tidvis kjører med hjertet i halsen, til tross for at farten ligger godt under det tillatte.

Jeg antar at bilprodusentene bygger inn visse marginer, men det jeg lurer på er om det er mulig å si noe om hvor mye juling disse bilene faktisk tåler?

Benny svarer:

Morsom «kjerre» du har skaffet deg der. Jeg er helt enig i at Audi TT kan være mye sportsbil, selv om den ikke er italiensk og har et navn som slutter på «i». Dessuten kan man bli TT-eier for en ganske grei penge nå.

Norsk veistandard ja... Den er tidvis både dårlig og elendig mange steder. Det er en grunn til at jeg selv kjører rundt med kast i den ene bakfelgen min etter et ublidt møte med et litt for dypt hull i veien – som jeg så litt for sent med høstsola midt imot …

Det handler nok i noen grad for deg om å unngå de verste veiene hvor bilen får mye juling, i alle fall om du skal kjøre litt aktivt. Dype, brå hull er det verste. Det kan ødelegge både felger og dekk om man er litt uheldig, eller kjører for fort. Forstillingen kan også få seg en kilevink slik at hjulvinklene kommer ut av stilling. Så igjen; unngå de verste veiene. De er jo strengt tatt ikke så morsomme å kjøre på heller, når man må tråkle seg rundt hull og dumper i lav fart.

Audi TT er en morsom «kjøre-bil», men felger og dekk kan skades ved aktiv kjøring på dårlig vei.

Så svaret er ja. Dårlig veistandard kan definitivt ødelegge bilen din. I alle fall om du ikke er forsiktig nok.

Når det er sagt, tåler bilens hjuloppheng temmelig mye før det oppstår skader. Selv på alminnelige norsk og ikke altfor god veistandard. Endeledd, bærekuler, støtdempere og fjærer er dimensjonert for å takle mye juling. Selv om det hender at fjærer knekker også. Jevnlig ettersyn og vedlikehold er nøkkelord her. Akkurat hvor mye juling en bil tåler finnes det ingen fasit på.

Jeg vet ikke hvor gammel din bil er, men litt eldre Audi er jo ikke kjent for å ha den aller beste forstillingen. For å si det litt diplomatisk. Men jeg tror likevel at det er felg og dekk som er det mest kritiske her. Noe som fort koster en månedslønn om det går galt.

Med litt forsiktighet og ved å unngå de aller dårligste veiene, er jeg overbevist om at du kan finne både hyggelige og morsomme veier hvor både du og TT-en kan kose dere!

Lykke til med bil og veivalg! Husk å ta det litt pent ...

Artikkelen er først publisert av broom.no.