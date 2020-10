Derfor vil denne nøkkelen bli både elsket og hatet

Moderne biler gir noen valgmuligheter som ikke har vært tilgjengelig tidligere. Volvo gjør nå noe som garantert vil få en blandet mottakelse. Noen vil elske det – andre vil hate det.

Vi snakker om Volvo Care Key. Kort fortalt går det ut på at bilen programmeres til å kunne kjøres i en gitt maksimal hastighet. For eksempel 80 km/t.

Eier av bilen kan knytte denne fartssperren til en av nøklene til bilen.

Målet er naturligvis at det skal bli færre ulykker som resultat av råkjøring eller brudd på fartsgrensene.

Men hvordan fungerer det i praksis? Kan det overstyres i en nødsituasjon? Vi har testet ut!

Vanlig nøkkel til venstre – Care Key til høyre.

Litt for stor fart – mye større risiko

Men først skal vi se litt nærmere på hvorfor Volvo gjør dette. La oss bruke Norge som et eksempel. Statistikk fra Statens vegvesen viser at i 4 av 10 dødsulykker i Norge har for høy fart vært medvirkende årsak til ulykken.

I omtrent 7 av 10 av disse dødsulykkene har farten vært litt for høy i forhold til fartsgrensen eller førerforhold. Det er altså ikke bare ulykker med svært høy fart som dreper.

Hvis farten økes fra 80 (når fartsgrensen er 80) til 93 km/t, dobles risikoen for å bli drept i en ulykke.

Eksemplene fra Norge er selvsagt ikke unike.

Vi må holde oss til fartsgrensen. Og merker fort at ganske mange ikke er vant til akkurat det ...

Kan sette egne fartsgrenser

Volvo er blant dem som vil gjøre noe med dette. Tidligere har de blant annet avslørt at de legger inn fartssperre på 180 km/t på alle nye biler fra 2021-modellene.

Men nå vil de også la bileier få lov til å sette sine egne "fartsgrenser".

Den orange nøkkelen er en såkalt Care Key. Og når bilen brukes med denne, får du ikke kjøre raskere enn det bilen er programmert til av eier.

Tanken er nok først og fremst å bruke dette i forbindelse med utleie, lån eller unge personer som bruker familiebilen.

Gassen slutter å lystre

Rent praktisk går man inn i menyen på infotainmentskjermen. Trykk på Innstillinger i toppvinduet - og velg System - Førerprofiler - Forsiktig-nøkkel.

Her legger du inne maksimal hastighet. Når bilen låses opp med den orange nøkkelen, er det dette som er bilens «fartsgrense». Det får du beskjed om via en liten melding i de digitale instrumentene.

På veien oppfører bilen seg som normalt, fram til vi når maks hastighet. På bilen vi tester er den satt til 80 km/t.

Når speedometeret viser 81 km/t, tror jeg først ikke det fungerer. Men så merker jeg at det er bom stopp. Gassen lystrer ikke lenger.

Frustrerende

For den som kjører, kan det oppleves frustrerende. Og forbikjøringer blir mer utfordrende.

Men den som har lånt bort bilen, føler seg tryggere på at det kjøres sikrere og etter trafikkreglene.

Erik Trosby, informasjonsdirektør i Volvo Cars Norge, forteller at det ikke går an overstyre fartssperren i en nødsitusjon. Her må du fint klare deg med de fartsressursene som er til rådighet.

– Vi tror løsningen er interessant å bruke for mange. Hensikten med Care Key er å legge til rette for at bilen kan kjøres på en sikker måte, også når man låner den bort til uerfarne sjåfører. Man kan i tillegg benytte nøkkelen når man låner bort bilen til personer man ikke kjenner, eksempelvis til bildelingstjenester, verksteder, bilpleieselskaper eller steder med betjent parkering, sier Trosby.

Care Key er standard på alle Volvo-modeller fra 2021-modellene, og var dermed tilgjengelig allerede før sommeren.

Artikkelen er først publisert av Broom.no.