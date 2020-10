Da kontrollørene oppdaget dette – ble det bruksforbud

Statens vegvesen gjennomfører en rekke kontroller av tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Målsetningen er å luke ut farlige kjøretøy og førere og dermed øke trafikksikkerheten langs våre veier.

Vegvesenet kontrollerer også for å sikre bransjens konkurransevilkår, for å bevare vegkapitalen og av miljøhensyn.

Nylig gjennomførte kontrollørene hos Utekontroll Hedmark en kontroll på Svingen.

Her ble det blant annet avdekket et illeluktende problem.

Les også: Skulle nesten tro varebilen var lastet med bly

Når dekkene ser slik ut, er det godt at man får luket kjøretøyet av veien. Foto: Statens vegvesen

Tre kjøreforbud

27 kjøretøy ble vinket inn, noe som endte med tre bruksforbud, ett dekkgebyr og én anmeldelse.

Slitte dekk ga et gebyr på 4.000 kroner, i tillegg til bruksforbud.

Ett kjøretøy som drev med fisketransport fikk også bruksforbud. Det var fordi det rett og slett var fiskeavrenning ut av hengeren.

Nå kan du sjekke om naboen har kjøpt seg ny bil

Kraftig lekkasje

– Fisken ligger i kasser med is, og en del is kan begynne å smelte under transport. Her var det altså en kraftig lekkasje, så det rant ut mye fiskevann og blodvann. Når det renner ut går det utover både veibane og naturen. Det kan også treffer biler og trafikanter, og det er ikke særlig hyggelig. Det skal rett og slett ikke renne av lasten, både av hensyn til trafikksikkerhet og miljøet, sier fagleder Geir Thomas Finstad.

– Hva skjer videre når man får et bruksforbud?

– Da må vogntoget stå der til det er ryddet opp i forholdet. Man får ikke tømme ut noe, så løsningen er gjerne å kjøre aggregatet slik at det blir kaldere – og mindre søl.

Les også: Vegvesenet slo til på natten, det ga resultater

Det var mye vann som lakk ut av vogntoget med fisk. Foto: Statens vegvesen

Artikkelen er først publisert av broom.no.