Steffen kappet bilen i filler – året etter ble han norgesmester

På avstand kan det se ut som en litt ekstra grom Mercedes E-Klasse. Men sannheten er at bilen til Steffen Rudsengen er milevis unna sitt opphav.

Det som en gang var en helt vanlig E350 med dieselmotor, har blitt til en reinspikka og beryktet driftingbil.

Bilen i bakgrunn er en av svært få AMG-taxier i Norge, sterkt inspirert av Steffens driftingbil.

Det er stort sett bare karosseriet, stjerna i grillen og deler av interiøret som er Mercedes-relatert. Alt annet er byttet ut.

– Det stemmer. Jeg fikk bilen i 2010, som en helt original E350 4Matic. Så var det bare å kappe bilen i filler, og sette på deler jeg vet fungerer i drifting, forteller Steffen til Broom.

Over 700 hk

Dieselmotoren er byttet ut med en diger V8-er fra Chevrolet. Nærmere bestemt en LS1-motor, som originalt er på 5,7 liter og yter rundt 340 hk.

– Den har vi boret opp til 6,3 liter. I tillegg har vi montert en solid kompressor. Nå er bilen målt til 649 hk og 910 Nm – på hjula i bremsebenk.

Det vil si at motoren i seg selv er god for godt over 700 hk.

– Helt klart. Vi kunne fint hentet ut enda mer effekt, men jeg har valgt å bygge en skuddsikker motor, slik at jeg får kjørt mest mulig, sier 35-åringen fra Gjøvik.

Steffen har brukt enormt mye tid i garasjen, for å få bilen 100 prosent konkurransedyktig.

Norgesmester

I tillegg til ny motor, er også girkasse og hjuloppheng helt nytt.

– Bakstillingen er hentet fra en Toyota Supra, mest av alt på grunn av mange justeringsmuligheter og enkel tilgang til deler. Mellomakslingen på bilen er spesiallaget, mens girkassen er fra G-force, samme type som de bruker i NASCAR i USA.

Steffen begynte å konkurrere tilbake i 2010. Året etter ble han norgesmester i Powerdrift-serien, med den røde «Merca».

I 2013 kjørte han EM og tok med seg en tredjeplass sammenlagt.

Her er det aller meste revet bort, for å spare inn noen kilo.

Dyr moro

– Drifting er noe helt spesielt, og byr på mye action. Ofte er vi to og to biler ute på banen samtidig. For publikum er det også spektakulært å se på, med mye lyd og røyk. Men det har sin pris også. Nå kjører jeg ikke konkurranse lenger, men jeg har valgt å beholde bilen.

– I dag kjører jeg bare for å ha det gøy. Det blir litt oppvisning og show på ulike steder, så helt ferdig med drifting er jeg ikke, avslutter den tidligere norgesmesteren.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.