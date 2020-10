Noen bileiere må passe ekstra godt på kiloene

Å ha hengerfeste på bilen og kunne dra tilhenger, er noe de fleste bileiere har tatt for gitt i mange, mange år.

Men med elbilenes inntog i markedet, har dette blitt forandret. Lenge fantes det ikke en eneste elbil som var godkjent med hengerfeste. Tesla var (kanskje ikke overraskende) først ute – da de lanserte hengerfeste på sin store og elektriske SUV, Model X.

Senere har flere kommet etter, da i hovedtrekk de største elbilene.

Her har de norske importørene vært viktige pådrivere. De vet hvor viktig mulighet for å trekke henger er for mange kunder, og at dette fort kan være avgjørende for bilvalget, særlig for de som ønsker å klare seg med kun én bil.

Bruke en "hagehenger"

Det har da også gitt resultater. Flere modeller har i år kommet med muligheten for hengerfeste. Sist ut er Kias kompakte crossover e-Niro. I likhet med lillebror e-Soul er den nå godkjent med hengerfeste, med godkjent tilhengervekt på inntil 300 kilo.

Det som da er viktig å merke seg, er at vi snakker totalvekt: Altså vekten av både selve tilhengeren og det du putter oppi den. Det gjør at du nok skal passe godt på kiloene her.

Med såpass begrenset totalvekt, blir det viktig å velge en lett tilhenger. En typisk "hagehenger" som det finnes veldig mange av rundt på norske gårdsplasser og i garasjer, veier rundt 130 kilo. Da kan du altså lesse på inntil 170 kilo her. Det er en god del hageavfall, men det er ikke mye lecablokker og sement – hvis det er det du har behov for å frakte.

Mange kjører ulovlig uten å vite det

Ikke noe uvanlig syn, men helt klar til avgang er vel ikke denne...

Anmeldt til politiet

Men hva om du laster for tungt? Jo, da kan du få problemer hvis du blir stoppet i kontroll. Vi i Broom har vært i kontakt med Statens vegvesen, som utfører mange kontroller langs veiene:

– Kontroll av vekt på tilhengere til alle typer biler er et av fokusområdene når vi utfører trafikkontroller. Konstaterer vi overlast på en tilhenger, må denne avlastes til lovlig vekt for den aktuelle tilhengeren, før videre kjøring kan tillates. Ved grove tilfeller blir fører anmeldt til politiet, forteller Helge Våge ved Statens vegvesen Utekontroll vest.

I beste fall må man altså laste av hengeren der og da. I verste fall risikerer man anmeldelse til politiet – hvis hengeren er for tung. Ingen av delene kan vel sies å være spesielt hyggelige...

Er du i tvil om hvor mye du har anledning til å trekke, bør du sjekke i bilens vognkort.

Tilhengeren kostet ham førerkortet

Sjekke vognkortet

Hos Vegvesenet har man også fokus på et annet aspekt rundt dette med tilhenger og last – nemlig hvor godt lasten er sikret:

– Vi ser at lastsikring også ofte kan være en utfordring. Her kontrollerer vi at kjøretøyet er forsvarlig lastet, at surringsmateriell og festepunkter er ok osv. Konstaterer vi mangelfull lastsikring, gir vi bruksforbud til lasten er forsvarlig sikret. I grove tilfeller av mangelfull lastsikring blir fører også på dette punktet anmeldt til politiet, forteller Våge.

Avhenger av førerkort-klasse

Det er kanskje ikke et tema akkurat i denne sammenhengen, men det er også viktig å være klar over at det er ulike vektgrenser i forhold til hva slags førerkort du har.

Dette sier NAF om den saken:

Skal du trekke en tilhenger, er hovedregelen at den har høyst tillatt totalvekt på 750 kg med førerkort klasse B. Det vil si at tilhenger og last skal ikke veie mer enn 750 kg til sammen.

Hvis bilens tillatte totalvekt er på 3500 kg, kan bil, henger og last få en totalvekt på 4250 kg til sammen.

«Tillatt totalvekt» finner du i både bilen og tilhengerens vognkort, og ved å bruke tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen.

