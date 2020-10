– Nei, dette er bare tull og bortkastede penger

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny!! Er det noen fordel å fylle nitrogen i et bildekk? Tenker spesielt på elektriske biler.

Dekket blir vel rundere med nitrogen, mindre gummi på veien, dermed mindre rullemotstand, som vil bety økt rekkevidde.

Kan du si noe om dette? Mvh. Helge.

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant spørsmål.

Dette med å fylle nitrogen i dekkene var litt i vinden for noen år siden. De bilene som hadde det, hadde gjerne grønne ventilhetter. For at det skulle være lettere å etterfylle riktig.

Mitt inntrykk er at dette ikke er like «hot» nå. Det kan det nok være både flere og gode grunner til.

Den største fordelen med nitrogenfylte dekk er at de er mindre følsomme for temperatursvingninger. Det vil si at du får et stabilt og riktig lufttrykk, enten det er varmt eller kaldt.

Ettersom nitrogenmolekylene er fem ganger større enn oksygenmolekylene vil dette bidra til at lufttapet blir mindre. Det siver rett og slett mindre luft ut av dekk med nitrogen.

At dekkene blir rundere med dette har jeg imidlertid hverken hørt om, eller noen stor tro på.

Du nevner også kontaktflaten mot veien. Det er en viktig parameter i forhold til flere ting enn lav rullemotstand. Vi må jo ha et visst veigrep også. For eksempel ved unnamanøver, bremsing og igangsetting på glatt føre, for å nevne bare noe. Mer gummi mot veien gir bedre grep, men høyere rullemotstand. Derfor er det en del kompromisser ute og går. Øker man det ene – reduseres gjerne det andre. Dekkprodusentene prøver etter beste evne å finne en god balanse her.

Ulempene med nitrogen er at det er langt vanskeligere tilgjengelig når man skal sjekke eller justere lufttrykket. Det faktum at det også koster penger gjør heller ikke saken bedre. Luft er fortsatt både gratis og lett tilgjengelig.

Lufttrykket i dekkene er definitivt viktig. 20 prosent for lavt dekktrykk øker rullemotstanden med rundt 10 prosent og energiforbruket med cirka 2 prosent.

Om man vi ha lengst mulig rekkevidde, tror jeg man har vesentlig mer å vinne på å legge om til en mer bevisst og miljøvennlig kjørestil, velge gode dekk som ruller lett og er nøye med å ha korrekt lufttrykk til enhver tid.

Jeg mener nitrogen i dekkene er både tungvint, tullete og bortkastede penger, med mindre man er helt spesielt interessert. Jeg tror også at vinningen fort går opp i spinninga her – og vel så det.

