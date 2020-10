Dette bilmerket har Norges yngste kjøpere

Å kjøpe helt ny bil er en betydelig investering for de fleste av oss. Dermed er det kanskje ikke så rart at de fleste som gjør det er godt voksne.

Den gjennomsnittlige nybilkjøperen i Norge må kunne sies å være nettopp det. Han eller hun er nemlig 54 år.

Men det er også betydelige forskjeller mellom de ulike merkene. Det viser beregninger gjort av bransje-nettstedet Bilbransje24.

De har tatt utgangspunkt i data for privatkjøp av nye personbiler fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i perioden januar til august i år. Biler kjøpt i næring samt privat- og firmaleasing er ikke inkludert.

Model 3 utmerker seg

Elbiler har tidligere hatt betydelig yngre kunder enn fossilbilene. Men med stadig flere elbilmodeller i markedet, er dette nå i ferd med å jevnes ut.

Til tross for denne utviklingen kan Bilbransje24 avdekke at ingen bil tiltrekker seg flere yngre privatkunder enn Tesla Model 3 (43 år). Til sammenligning er snittalderen på en Audi e-tron-kunde 50 år og Hyundai Kona 54 år.

Når vi bryter ned på merker, har Seat og Tesla de yngste kjøperne, for begge disse merkene er gjennomsittsalderen 44 år. Deretter følger nykommeren MG på 47 år. 50 år er snittalderen på de som kjøper Audi, Mini, Nissan, Polestar og Skoda.

Model 3 har vært en stor opptur for Tesla i Norge, dette er også bilmodellen med de yngste kjøperne.

Nykommer med unge kjøpere

Etter å ha vært borte fra det norske markedet i flere år, gjorde spanske Seat comeback for noen år tilbake. De har bevisst markedsført seg mot de unge og urbane og har tydeligvis truffet med det.

At nykommer-merket MG er å finne blant merkene som har de yngste kundene, vil nok overraske flere. I gjennomsnitt er MG-kjøperen altså syv år yngre enn gjennomsnittet og vesentlig under Subaru-kunden som er 66 år.

Det er også stor forskjell på aldersprofilen for MG-kundene og andre modeller av samme størrelse i markedet.

MG ZS selger svært godt i Norge og MG-kjøperne er unge.

Mange kvinner kjøper MG

– Vi er strålende fornøyd med å ha en så ung målgruppe, sier Dag Asbjørnsen hos MG-importør Norwegian Mobility Group, til Bilbransje24.no.

De begynte å ta ta inn den elektriske crossoveren ZS EV til Norge tidligere i år. Bilen utmerker seg med god plass og svært konkurransedyktig pris, fra 229.990 kroner. Det oppveier tydeligvis for mange at rekkevidden ikke er blant de beste i klassen.

- Vi ser det er veldig mange i etableringsfasen og småbarnsfamilier som kjøper MG. Gunstig pris og at vi har vært leveringsdyktige er en kombinasjon som har vist seg å fungere for disse målgruppene. Mange er førstegangskjøper av nybil. Samtidig som alderen er lavere enn gjennomsnittet, ser vi at andelen som kjøper bilen privat er høy. Interne statistikker viser at vi har en kvinneandel på 37 prosent, som også er ganske høyt, sier sier Dag Asbjørnsen, til Bilbransje24.no.

Elbilen Taycan har nok helt klart bidratt til å senke snittalderen på de som kjøper ny Porsche i Norge.

Kia-kjøpere helt på snittet

Blant de øvrige merkene som har yngre kjøpere enn gjennomsnittet, er Porsche og Volkswagen, der er kjøperne i snitt 51 år. De som kjøper Hyundai og Peugeot er 52 år, mens Renault- og Jaguar-kjøperne er 53 år gamle.

For sistnevnte har det blitt en helt ny verden med elbilen I-Pace. Tidligere var Jaguar-kjøperne betydelig eldre.

Vi tar også med Kia som har kjøpere helt på gjennomsnittet. Der er nemlig alderen 54 år.

